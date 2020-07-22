16:28, 23 Июля 2020 8
16:21, 23 Июля 2020 22
16:03, 23 Июля 2020 56
15:47, 23 Июля 2020 123
15:39, 23 Июля 2020 213
15:18, 23 Июля 2020 130
12:19, 23 Июля 2020 280
10:12, 23 Июля 2020 367
10:00, 23 Июля 2020 207
21:01, 22 Июля 2020 1560
19:00, 22 Июля 2020 374
18:14, 22 Июля 2020 489
16:21, 22 Июля 2020 592
16:17, 22 Июля 2020 849
16:11, 22 Июля 2020 706
16:03, 22 Июля 2020 488
15:20, 22 Июля 2020 228
13:21, 22 Июля 2020 409
12:07, 22 Июля 2020 370
10:59, 22 Июля 2020 477
19:46, 21 Июля 2020 648
19:40, 21 Июля 2020 592
19:02, 21 Июля 2020 525
18:11, 21 Июля 2020 763
17:56, 21 Июля 2020 554
Популярное
22.07.2020 1560
16.07.2020 1182
16.07.2020 1162
16.07.2020 964
20.07.2020 951
21.07.2020 887
22.07.2020 851
Медучреждения получили новое оборудование на сумму более 7,5 млн рублей
130
15:18, 23 Июля 2020
Минздрав при поддержке «Русской общины Абхазии» и на средства республиканского бюджета приобрел оборудование для медучреждений.
Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министерство здравоохранения при финансовой поддержке общественной организации «Русская община Абхазии» приобрело медицинское оборудование - наркозно-дыхательный аппарат, концентраторы кислорода, мониторы пациента прикроватные, очистители-рециркуляторы воздуха и видеобронхоскоп на сумму 7 млн 530 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
В ЦРБ Гудаутского района передано оборудование на сумму 1 555 500 рублей, Республиканской детской больнице – на 2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района - 672 000 рублей. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы.
Уже произведены пуско-наладочные работы нового аппарата УЗИ в Сухумской детской поликлинике, приобретённого из средств республиканского бюджета и переданного медучреждению Минздравом.
Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министерство здравоохранения при финансовой поддержке общественной организации «Русская община Абхазии» приобрело медицинское оборудование - наркозно-дыхательный аппарат, концентраторы кислорода, мониторы пациента прикроватные, очистители-рециркуляторы воздуха и видеобронхоскоп на сумму 7 млн 530 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
В ЦРБ Гудаутского района передано оборудование на сумму 1 555 500 рублей, Республиканской детской больнице – на 2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района - 672 000 рублей. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы.
Уже произведены пуско-наладочные работы нового аппарата УЗИ в Сухумской детской поликлинике, приобретённого из средств республиканского бюджета и переданного медучреждению Минздравом.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.