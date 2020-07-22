Медучреждения получили новое оборудование на сумму более 7,5 млн рублей

Минздрав при поддержке «Русской общины Абхазии» и на средства республиканского бюджета приобрел оборудование для медучреждений.



Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министерство здравоохранения при финансовой поддержке общественной организации «Русская община Абхазии» приобрело медицинское оборудование - наркозно-дыхательный аппарат, концентраторы кислорода, мониторы пациента прикроватные, очистители-рециркуляторы воздуха и видеобронхоскоп на сумму 7 млн 530 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.



В ЦРБ Гудаутского района передано оборудование на сумму 1 555 500 рублей, Республиканской детской больнице – на 2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района - 672 000 рублей. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы.



Уже произведены пуско-наладочные работы нового аппарата УЗИ в Сухумской детской поликлинике, приобретённого из средств республиканского бюджета и переданного медучреждению Минздравом.



