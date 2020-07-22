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Медучреждения получили новое оборудование на сумму более 7,5 млн рублей

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15:18, 23 Июля 2020
Медучреждения получили новое оборудование на сумму более 7,5 млн рублей
Минздрав при поддержке «Русской общины Абхазии» и на средства республиканского бюджета приобрел оборудование для медучреждений. 

Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министерство здравоохранения при финансовой поддержке общественной организации «Русская община Абхазии» приобрело медицинское оборудование - наркозно-дыхательный аппарат, концентраторы кислорода, мониторы пациента прикроватные, очистители-рециркуляторы воздуха и видеобронхоскоп на сумму 7 млн 530 тыс.  рублей.  Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА. 

В  ЦРБ Гудаутского района передано оборудование на сумму 1 555 500 рублей, Республиканской  детской больнице – на  2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района  - 672 000 рублей. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы.

 Уже  произведены пуско-наладочные работы нового аппарата УЗИ в Сухумской детской поликлинике, приобретённого из средств республиканского бюджета и переданного медучреждению Минздравом. 


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