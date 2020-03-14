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Медицинские маски смогут шить в Абхазии
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14:11, 18 Марта 2020
Премьер-министр прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом.
Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул необходимость усиления мер по борьбе с коронавирусом.
Валерий Бганба сообщил, что медицинские маски смогут шить в Абхазии: «Я разговаривал с цандрыпшской организацией, занимающейся пошивом различных изделий. Эта организация готова шить маски. Как считают врачи, эти маски намного лучше тех, что мы покупаем, так как будут многослойными. Необходимо принять срочные меры, чтобы пошить марлевые повязки в необходимом количестве. В пятницу, 20 марта, волонтеры должны раздать их членам участковых избирательных комиссий».
Также, по словам премьера, определено, что в случае появления коронавируса, лечить и госпитализировать больных будут в Республиканском противотуберкулезном диспансере. Но при этом важно решить проблему по ремонту канализации и поменять трансформатор.
«Для нас самое важное – это здоровье народа. Мы должны успокоить наших людей», - сказал Бганба.
Премьер-министр предложил предусмотреть определенную сумму из резервного фонда Кабинета Министров.
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