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Медицинские бригады будут дежурить на постах ГАИ
18:15, 30 Марта 2020
Распоряжение об этом подписал и.о. Президента Валерий Бганба.
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации дежурства медицинских бригад на постах ГАИ.
В тексте Распоряжения говорится:
«1. В целях выявления лиц с симптомами заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 организовать дежурство медицинских бригад для измерения температуры тела водителей и пассажиров транспортных средств:
- Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия в г. Гагра (Жоэквара) и на стационарном посту ГАИ «Канал»;
-Министерству обороны Республики Абхазия на стационарном посту ГАИ «Мачара»;
- Министерству внутренних дел Республики Абхазия на въезде в г. Сухум (Универсам).
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на члена Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции Лолуа Р.В.».
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации дежурства медицинских бригад на постах ГАИ.
В тексте Распоряжения говорится:
«1. В целях выявления лиц с симптомами заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 организовать дежурство медицинских бригад для измерения температуры тела водителей и пассажиров транспортных средств:
- Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия в г. Гагра (Жоэквара) и на стационарном посту ГАИ «Канал»;
-Министерству обороны Республики Абхазия на стационарном посту ГАИ «Мачара»;
- Министерству внутренних дел Республики Абхазия на въезде в г. Сухум (Универсам).
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на члена Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции Лолуа Р.В.».
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