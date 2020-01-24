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Медики: в Абхазии нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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15:21, 27 Января 2020
Медики: в Абхазии нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией
В Правительстве обсудили профилактику сезонного распространения ОРВИ.

Сухум. 27 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл встречу с руководителями ведомств, посвященную вопросу сезонного повышения заболеваемости населения вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.

В сообщении говорится:

«Открывая рабочее совещание, Валерий Бганба отметил, что задача собравшихся – выработать межведомственный план действий, нацеленный на минимизацию очагов заболевания вирусными инфекциями уже известными в Абхазии, а также предупреждения проникновения в страну зарегистрированного в Китае короновируса. 

И.о. министра  здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия доложил участникам совещания о том, что на текущий период в лечебные учреждения обратились 250 человек с жалобами, сопутствующими острым вирусным инфекциям. Среди обратившихся в больницы и поликлиники около 200 детей. 
«Эти показатели свидетельствуют о том, что так называемая сезонная вспышка заболеваемости известными ранее в Абхазии штаммами гриппа группы А и В имеет место среди населения, в частности, уязвимыми группами можно считать детей дошкольного возраста, а также граждан пожилого возраста с хроническими заболеваниями», - добавил Цахнакия. 

Цахнакия также сообщил, что основной задачей совместной работы сегодня является организация усиленного санитарно-гигиенического комплекса мероприятий в различного рода организациях и местах общественного посещения, введения ограничительных мер по посещению стационарных и амбулаторных больных с целью недопущения распространения заболеваемости внутри лечебного учреждения. 

Кроме того, по словам представителей профильных органов, проведённая вакцинация в октябре 2019 года от гриппа в приграничных территориях Абхазии сегодня позволила создать эффективную иммунную прослойку населения.

Однако, по мнению специалистов, из-за низкой активности граждан в период вакцинации риски заражения ОРВИ остаются высокими при несоблюдении норм гигиены и профилактики заболеваний. 
Медики также сообщили, что в Абхазии нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии, по поручению главы Правительства  на КПП «Псоу», а также на границе по реке Ингур Минздрав установит тепловизоры и мобильные поликлиники. 

Помимо этого, МИДом будет введён временный ограничительный режим выдачи туристических виз гражданам зарубежных стран. 

Государственная миграционная служба совместно c погранподразделением СГБ РА обеспечат временное ограничение въезда также трудовых эмигрантов.

Государственному таможенному комитету Республики Абхазия поручено выявить предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров потребления на территорию страны из Китая, и ограничить ввоз продуктов питания».

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