15:56, 6 Марта 2020 7
15:25, 6 Марта 2020 65
15:07, 6 Марта 2020 73
14:46, 6 Марта 2020 105
12:03, 6 Марта 2020 269
22:00, 5 Марта 2020 219
16:23, 5 Марта 2020 736
16:00, 5 Марта 2020 549
15:55, 5 Марта 2020 3126
14:03, 5 Марта 2020 694
13:39, 5 Марта 2020 587
13:26, 5 Марта 2020 642
12:33, 5 Марта 2020 585
12:22, 5 Марта 2020 773
20:34, 4 Марта 2020 1321
16:27, 4 Марта 2020 986
16:10, 4 Марта 2020 674
16:04, 4 Марта 2020 679
13:43, 4 Марта 2020 1268
13:18, 4 Марта 2020 2635
13:03, 4 Марта 2020 747
12:16, 4 Марта 2020 744
12:00, 4 Марта 2020 2066
11:57, 4 Марта 2020 770
10:17, 4 Марта 2020 1476
Популярное
05.03.2020 3130
04.03.2020 2638
29.02.2020 2336
04.03.2020 2066
03.03.2020 1584
03.03.2020 1409
04.03.2020 1321
04.03.2020 1268
Медикам поручено мониторить состояние здоровья участников голодовки в Сухуме
65
15:25, 6 Марта 2020
Поручение дано Министерством здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.
Сухум. 6 марта. Апсныпресс. По поручению Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, Сухумской городской клинической больнице и Станции скорой помощи г.Сухум даны поручения вести постоянный мониторинг состояния здоровья участников голодовки в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, выездная бригада Республиканской станции скорой помощи с первого дня проведения акции оказывает всю необходимую помощь сторонникам принятия 20 статьи Конвенции ООН – Ивану Ачба, Асиде Кортуа и Джансуху Адлейба, которые уже пятый день продолжают голодовку на Площади Свободы в Сухуме.
Медики отмечают, что состояние голодающих характеризуется на данный момент как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается, в ходе осмотров были зафиксированы незначительные повышения артериального давления у одного из участников акции, он был обеспечен лекарственным препаратом для снижения давления. При этом угроза жизни и здоровья участников не установлена.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.