Медикам поручено мониторить состояние здоровья участников голодовки в Сухуме

Поручение дано Министерством здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.







Сухум. 6 марта. Апсныпресс. По поручению Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, Сухумской городской клинической больнице и Станции скорой помощи г.Сухум даны поручения вести постоянный мониторинг состояния здоровья участников голодовки в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.







Как говорится в сообщении, выездная бригада Республиканской станции скорой помощи с первого дня проведения акции оказывает всю необходимую помощь сторонникам принятия 20 статьи Конвенции ООН – Ивану Ачба, Асиде Кортуа и Джансуху Адлейба, которые уже пятый день продолжают голодовку на Площади Свободы в Сухуме.







Медики отмечают, что состояние голодающих характеризуется на данный момент как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается, в ходе осмотров были зафиксированы незначительные повышения артериального давления у одного из участников акции, он был обеспечен лекарственным препаратом для снижения давления. При этом угроза жизни и здоровья участников не установлена.