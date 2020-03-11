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МЧС РА о поджогах травы на приусадебных участках: это может привести к крупному пожару с непредсказуемыми последствиями

12:24, 11 Марта 2020
МЧС РА о поджогах травы на приусадебных участках: это может привести к крупному пожару с непредсказуемыми последствиями
Спасатели предупреждают население об угрозах распространения огня при поджогах сухой травы и кустарников.

Сухум. 11 марта. Апсныпресс. За минувшие сутки спасатели 51 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний, причиной которых стали самовольные поджоги. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РА.

Как подчеркивается в сообщении, спасатели неоднократно предупреждали население об угрозах распространения огня при поджогах сухой травы и кустарников. Тем не менее, многие граждане республики продолжают таким образом очищать свои приусадебные участки, что приводит к бесконтрольному распространению огня, угрозе жилым зданиям и постройкам.

«Масштабы поджогов таковы, что сотрудники МЧС физически не успевают переезжать с одного пожара на другой. При том, что спасатели находятся, фактически, в круглосуточном режиме работы. В этой связи МЧС Абхазии настоятельно просит граждан не заниматься самовольными поджогами в целях санитарной чистки приусадебных участков. Это может привести к крупному пожару с непредсказуемыми последствиями», – заявляют представители МЧС РА.

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