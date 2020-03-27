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Главная / Новости / Русская версия / МЧС РА: на государственной границе по реке Псоу граждан с высокой температурой не выявлено

МЧС РА: на государственной границе по реке Псоу граждан с высокой температурой не выявлено

47
20:18, 1 Апреля 2020
МЧС РА: на государственной границе по реке Псоу граждан с высокой температурой не выявлено
Сотрудники МЧС РА проводят дезинфекцию зданий и сооружений.

Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. МЧС Абхазии продолжает работы по дезинфекции объектов.

Сегодня дезинфекция проведена в Гагрском районе – в здании районной Администрации, в районной больнице, РОВД, а также в объездном тоннеле и здании Администрации города Пицунда.

В Сухуме дезинфекция проводится в Республиканской и городской больницах, а также на территории городских остановок.

По информации МЧС РА, на 17:00, 1 апреля, государственную границу по реке Псоу пересекли 45 человек. Граждан с высокой температурой не выявлено.

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