20:18, 1 Апреля 2020 47
19:00, 1 Апреля 2020 191
18:07, 1 Апреля 2020 325
18:02, 1 Апреля 2020 394
16:00, 1 Апреля 2020 130
14:54, 1 Апреля 2020 2742
14:31, 1 Апреля 2020 362
14:16, 1 Апреля 2020 411
12:56, 1 Апреля 2020 322
12:10, 1 Апреля 2020 272
22:39, 31 Марта 2020 812
22:37, 31 Марта 2020 705
19:23, 31 Марта 2020 928
18:11, 31 Марта 2020 917
18:01, 31 Марта 2020 980
17:56, 31 Марта 2020 653
17:44, 31 Марта 2020 827
16:37, 31 Марта 2020 738
15:02, 31 Марта 2020 784
14:50, 31 Марта 2020 798
14:28, 31 Марта 2020 1049
14:07, 31 Марта 2020 1046
13:19, 31 Марта 2020 398
13:01, 31 Марта 2020 1221
12:30, 31 Марта 2020 887
Популярное
27.03.2020 2416
27.03.2020 2199
28.03.2020 1981
25.03.2020 1962
27.03.2020 1805
26.03.2020 1730
27.03.2020 1708
27.03.2020 1694
МЧС РА: на государственной границе по реке Псоу граждан с высокой температурой не выявлено
47
20:18, 1 Апреля 2020
Сотрудники МЧС РА проводят дезинфекцию зданий и сооружений.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. МЧС Абхазии продолжает работы по дезинфекции объектов.
Сегодня дезинфекция проведена в Гагрском районе – в здании районной Администрации, в районной больнице, РОВД, а также в объездном тоннеле и здании Администрации города Пицунда.
В Сухуме дезинфекция проводится в Республиканской и городской больницах, а также на территории городских остановок.
По информации МЧС РА, на 17:00, 1 апреля, государственную границу по реке Псоу пересекли 45 человек. Граждан с высокой температурой не выявлено.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. МЧС Абхазии продолжает работы по дезинфекции объектов.
Сегодня дезинфекция проведена в Гагрском районе – в здании районной Администрации, в районной больнице, РОВД, а также в объездном тоннеле и здании Администрации города Пицунда.
В Сухуме дезинфекция проводится в Республиканской и городской больницах, а также на территории городских остановок.
По информации МЧС РА, на 17:00, 1 апреля, государственную границу по реке Псоу пересекли 45 человек. Граждан с высокой температурой не выявлено.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.