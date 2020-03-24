APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
22:39, 31 Марта 2020 119
22:37, 31 Марта 2020 99
19:23, 31 Марта 2020 438
18:11, 31 Марта 2020 456
18:01, 31 Марта 2020 493
17:56, 31 Марта 2020 292
17:44, 31 Марта 2020 413
16:37, 31 Марта 2020 314
15:02, 31 Марта 2020 415
14:50, 31 Марта 2020 489
14:28, 31 Марта 2020 821
14:07, 31 Марта 2020 815
13:19, 31 Марта 2020 284
13:01, 31 Марта 2020 975
12:30, 31 Марта 2020 734
22:04, 30 Марта 2020 1111
20:42, 30 Марта 2020 906
18:15, 30 Марта 2020 755
18:12, 30 Марта 2020 925
17:06, 30 Марта 2020 1011
16:48, 30 Марта 2020 716
15:32, 30 Марта 2020 938
15:20, 30 Марта 2020 747
14:32, 30 Марта 2020 1082
14:03, 30 Марта 2020 798

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / МЧС Абхазии проводит плановую дезинфекцию объектов

МЧС Абхазии проводит плановую дезинфекцию объектов

5
22:37, 31 Марта 2020
МЧС Абхазии проводит плановую дезинфекцию объектов
Дезинфекции были подвержены объекты  на  абхазо-российской границе, в Гудаутском и Галском районах.

Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Сотрудники МЧС Абхазии проводят плановую дезинфекцию объектов жизнедеятельности, сообщает пресс-служба ведомства. 

В частности, мероприятия по обеззараживанию прошли на абхазо-российской границе, на КПП «Псоу», в пожарной части поселка Цандрипш. Спасатели продезинфицировали также Гудаутскую центральную районную больницу, инфекционную больницу в Гудауте, здания  гудаутской пожарной части,  Администрации и  РОВД Гудаутского района.  

Для дезинфекции в Галском районе сотрудники МЧС привлекли сельхозтехнику. В частности, два трактора «Беларусь» с емкостями по 2000 литров каждый.  Дезинфекции были подвержены здание Администрации Галского района, районная  больница, помещение службы скорой помощи, аптеки, Дом культуры, а также стационарный пункт госавтоинспекции «Канал».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика