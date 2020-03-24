МЧС Абхазии проводит плановую дезинфекцию объектов

Дезинфекции были подвержены объекты на абхазо-российской границе, в Гудаутском и Галском районах.



Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Сотрудники МЧС Абхазии проводят плановую дезинфекцию объектов жизнедеятельности, сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, мероприятия по обеззараживанию прошли на абхазо-российской границе, на КПП «Псоу», в пожарной части поселка Цандрипш. Спасатели продезинфицировали также Гудаутскую центральную районную больницу, инфекционную больницу в Гудауте, здания гудаутской пожарной части, Администрации и РОВД Гудаутского района.



Для дезинфекции в Галском районе сотрудники МЧС привлекли сельхозтехнику. В частности, два трактора «Беларусь» с емкостями по 2000 литров каждый. Дезинфекции были подвержены здание Администрации Галского района, районная больница, помещение службы скорой помощи, аптеки, Дом культуры, а также стационарный пункт госавтоинспекции «Канал».

