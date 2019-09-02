Майя Пагава: учителя сделают все возможное, чтобы обучение для детей было легким и увлекательным

В Сухумской средней школе №3 им. Ю.Н. Воронова прошла тожественная линейка в честь нового учебного года.Директор средней школы №3 Майя Пагава поздравила учеников: «Безусловно, это праздник для всех учащихся школы, для учителей и родителей, но для первоклассников он особенный, знаменательный. Это их первый в жизни учебный год. Сегодня для них прозвенит первый школьный звонок, и они впервые сядут за школьные парты».Майя Пагава подчеркнула: «Я уверена, учителя сделают все возможное, чтобы новые знания заняли надежное место в вашей памяти, а обучение для вас было легким и увлекательным. Родителям и учителям хотелось бы пожелать терпеливой совместной работы по воспитанию, обучению детей. Очень символично, что учащихся первых классов вывели выпускники, они передают им эстафету», - сказала она.