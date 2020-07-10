Манана Гургулия вступила в должность директора ГИА «Апсныпресс»

Нового руководителя коллективу информационного агентства представил заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Кристиан Бжания.







Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Кристиан Бжания представил коллективу Государственного информационного агентства «Апсныпресс» нового руководителя.







«Вчера Кабинет министров издал распоряжение о назначении нового руководителя Государственного информационного агентства «Апсныпресс». Согласно этому распоряжению, директором агентства назначена Манана Гургулия. Я думаю, что нет никакой необходимости подробно представлять вам Манану Михайловну. Она, практически, стояла у истоков создания единственного первого государственного информационного агентства в Абхазии. «Апсныпресс» стал наиболее цитируемым информационным ресурсом, к которому очень часто обращались наши российские и другие зарубежные коллеги, когда им была необходима информация о происходящих в нашей стране процессах. Это дорогого стоит, потому что не каждому государственному информационному ресурсу удавалось завоевать авторитет в мировом информационном пространстве. Благодаря усилиям Мананы Михайловны и ее коллектива, им удалось это сделать», – отметил он.







Бжания рассказал о перспективах развития информационного агентства: «Мы хорошо понимаем недостаток в материально-техническом оснащении агентства, что влияет на результат работы. У Мананы Михайловны остается прежняя задача – обеспечить бесперебойный творческий процесс, а у Правительства – создать максимально комфортные условия для того, чтобы коллектив осуществлял свой профессиональный долг. Очень надеюсь, что в ближайшее время информационное агентство «Апсныпресс» активно включится в работу в соответствии со своим предназначением».







Обращаясь к коллективу, Манана Гургулия подчеркнула: «Работая в информационной сфере, я следила за вашей работой. Здесь есть большой творческий потенциал, молодая сила и энергия. Я очень надеюсь на то, что нам удастся найти человеческий и профессиональный общий язык и работать на общее дело. У «Апсныпресс» большая история. Кристиан Владимирович справедливо заметил, что информация агентства всегда была востребована не только в медийном пространстве России, но и дальнего зарубежья. Я рассчитываю на то, что мы с вами пойдем тем путем, чтобы информация государственного агентства была востребованной. Мы должны идти вперед, не оглядываясь назад и создавать новый, интересный, содержательный информационный продукт».