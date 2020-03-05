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Малооблачная, по-летнему жаркая погода ожидается в Абхазии 9 марта
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17:40, 8 Марта 2020
Температура воздуха днем +24°С.
Сухум. 8 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Черноморского побережья Абхазии окажется между юго-восточной периферией Североатлантического циклона и активного выноса тепла с юга. Ожидается малооблачная, по-летнему жаркая погода.
Атмосферное давление пониженное – 758 мм рт. ст.
Ветер, слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +19+24°С.
Температура морской воды +9°С.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +12°С, днем +24°С.
Сухум. 8 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Черноморского побережья Абхазии окажется между юго-восточной периферией Североатлантического циклона и активного выноса тепла с юга. Ожидается малооблачная, по-летнему жаркая погода.
Атмосферное давление пониженное – 758 мм рт. ст.
Ветер, слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +19+24°С.
Температура морской воды +9°С.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +12°С, днем +24°С.
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