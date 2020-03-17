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Максим Литвинов: граждане Абхазии, имеющие российские паспорта, смогут посещать Россию без всяких ограничений
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18:24, 17 Марта 2020
Одиссей Бигвава принял Максима Литвинова.
Сухум. 17 марта. Аспныпресс. Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава принял Советника-посланника Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Максима Литвинова. Об этом сообщается на сайте МИД РА.
Как говорится в сообщении, на встрече обсуждалась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в мире, и, в связи с этим, принятое Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года «О мерах по защите здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».
Максим Литвинов проинформировал заместителя министра: «В соответствии с распоряжением Правительства РФ, с 18 марта по 1 мая вводится ограничение на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Это касается, в том числе, и граждан Республики Абхазия, не имеющих российского гражданства. То есть, граждане Республики Абхазия, имеющие действительные российские паспорта (внутренние и заграничные) смогут, как и прежде, посещать Российскую Федерацию без всяких ограничений».
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