Людмила Скорик: сегодня на самоизоляции находятся 807 человек

В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.







Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции главный санитарный врач РА Людмила Скорик привела статистику режима самоизоляции и проинформировала о конкретных мерах по борьбе с коронавирусом.







Так, по информации Скорик, сегодня на самоизоляции находятся 807 человек, при этом 14-дневный срок карантина истекает у 213 человек. Она привела цифры по районам: в Гагре – 52 самоизолированных, в Гудауте – 61, в Сухуме – 105, в Гулрыпшском районе – 14, в Очамчырском – 41, в Ткуарчалском – 18, в Галском – 260. Из них, сегодня заканчивается карантин: в Гагре – у 8 человек, в Гудауте – у 8, в Сухуме и Сухумском районе – у 35, в Гулрыпшском – у 3, в Очамчырском – у 21, в Ткуарчалском – у 8, в Галском – у 130, итого – у 213 человек. Из них организованные группы, которые были размещены в доме отдыха «Айтар» - это 256 человек. Из всех самоизолированных 551 человек находится в домашних условиях и контролируются только по телефону.







«Но ввиду того, что в «Айтаре» возникли очаги по выявленным больным, там оказались еще и люди, контактировавшие с зараженными, которых по второму корпусу – 64 человека, по первому корпусу – 13 человек. Будущие военнослужащие не соблюдали самоизоляцию, и теперь у них период 14-дневного карантина будет продлен от даты, когда был госпитализирован последний больной. Сегодня на обследовании – 13 человек. Из них на выезд завтра готовятся 8 человек», - пояснила Скорик.







Кроме того, Людмила Скорик отметила: «Со мной связывалась медицинская служба Абхазского госуниверситета, и мы с ними согласовали, каким образом будет проходить в безопасном режиме сдача экзаменов и собеседования. Все наши условия университет выполнит».