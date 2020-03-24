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Людмила Скорик предложила всем оставаться дома, посещать рабочие места – по необходимости
19:54, 24 Марта 2020
Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции дал рекомендации.
Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба/Лана Цвижба. В Кабмине РА, под председательством и.о. Президента РА Валерия Бганба, прошло открытое совещание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Валерий Бганба напомнил о ранее принятых мерах: «С 7 февраля были введены ограничения на въезд граждан из дальнего зарубежья и начали борьбу с проникновением коронавирусной инфекции в Абхазию. С 27 февраля ограничили въезд всех иностранцев и лиц без гражданства. 4 марта был создан Межведомственный оперативный штаб, который занялся подготовкой лечебниц, медицинского персонала. С 12 марта мы запретили проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, под запретом командировки наших работников, отправлены на каникулы школы и детские сады. Руководителям организаций мы рекомендовали отпустить с работы людей преклонного возраста. Всем гражданам предлагали обеспечить самоизоляцию, тем, кто приехал из стран, где уже есть коронавирус. Закрыли ряд экскурсионных организаций».
При этом Бганба подчеркнул: «Если с сегодняшнего дня не ужесточить работу по организации карантина, нас может ожидать серьезный всплеск распространения болезни. С этим бороться очень тяжело, вы видите, что происходит в мире».
Со своей стороны, главный санитарный врач РА Людмила Скорик рассказала о ситуации в стране: «По тем результатам анализов, которые мы проводили не на территории Республики Абхазия, забирали у подозрительных больных биоматериал и отправляли в Ставрополь на подтверждение, ни один результат не был положительным. У нас нет подтвержденных больных. Но те меры профилактики, которые я рекомендовала всему населению, были нарушены и проигнорированы. Поэтому отвечать за безопасность на настоящий период я не могу».
Людмила Скорик предложила ввести следующие меры:
«Все должны оставаться в домашних условиях и посещение рабочих мест должно осуществляться только по необходимости.
Все работодатели должны ввести термометрию у своего персонала. Утром, приходя на работу, каждый сотрудник должен измерять температуру на рабочем месте, и люди с повышенной температурой должны отправляться домой.
Продолжить карантин во всех детских, учебных, спортивных и культурных учреждениях. Часто дети короновирусную инфекцию переносят достаточно легко, у некоторых заболевание проходит бессимптомно, поэтому они могут стать переносчиками инфекции, что опасно для людей старшего поколения.
Продолжить карантин в отношении всех массовых мероприятий и ужесточить надзор.
Ограничить выезд в командировки, если это не связанно с жизненно важными функциями.
Ограничить работу центральных рынков, полностью запретить посещение вещевого рынка, (варианты посещения продуктового рынка можно проработать).
Приостановить все экскурсионные и туристические поездки.
Распоряжением обязать всех вернувшихся из-за границы соблюдать 14-дневный изоляционный карантин.
Усилить санитарно-эпидемиологический надзор за объектами размещения, а именно: гостиницами, туробъектами, гостевыми домами. Запретить въезд туристов на территорию Абхазии мы не можем, они будут размещаться в гостевых домах.
Ужесточить контроль за объектами общепита, особенно по наличию сантехнических комнат. Там должно быть вменено наличие дезинфицирующих средств не только по обработке сантехнических приборов, но и для дезинфекции рук.
Обязать сотовых операторов ежедневно давать смс рассылку с официальной информацией об эпидемиологическом состоянии в республике».
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подчеркнул: «Если не будут проведены в полном объеме все профилактические мероприятия, то у нас расширится заболеваемость. На сегодняшний день подтвержденных случаев нет. Но мы не знаем, чего ждать завтра при таком большом количестве въезжающих в страну людей на границе Псоу».
Министр отметил, что, если пациенты начнут поступать в медучреждения страны, то ресурсов может не хватить: «Нам не хватит больниц. Наши ресурсы ограничены – материально-техническая база, оснащение медикаментами, расходными медицинскими материалами, средствами индивидуальной защиты. Мы создали определенный резерв, распределили его между учреждениями, которые непосредственно будут в контакте с подобными пациентами, если они поступят. Но эти ресурсы исчерпываются, нам необходимо иметь возможность их приобретать. К сожалению, практически во всех странах, в том числе, и России наложено эмбарго на вывоз ряда расходных материалов, оборудования, диагностических тест-систем за пределы их территории. У нас есть определенный набор противовирусных препаратов. Но в случае, если больные будут поступать с тяжелой стадией заболевания, то потребуются большие затраты медикаментов, это уже условия интенсивной терапии и реанимации. Нужны расходники к дыхательным аппаратам, мы обратились за помощью к определенным организациям в России».
Цахнакия рассказал о предпринимаемых мерах: «Мы дополнительно организовываем бригады скорой помощи по всем регионам Абхазии для того, чтобы осуществлять целевой выезд на дом. Ожидаем помощь с индивидуальными средствами защиты, с дезинфицирующими растворами ситуация более или менее нормальная».
Валерий Бганба подчеркнул, что министру финансов дана команда приостановить практически все расходы, и направлять деньги только на нужды здравоохранения. «Наши крупные предприниматели хотят нам помочь. Надо подготовить список того, что надо и где это приобрести», – подытожил Бганба.
Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба/Лана Цвижба. В Кабмине РА, под председательством и.о. Президента РА Валерия Бганба, прошло открытое совещание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Валерий Бганба напомнил о ранее принятых мерах: «С 7 февраля были введены ограничения на въезд граждан из дальнего зарубежья и начали борьбу с проникновением коронавирусной инфекции в Абхазию. С 27 февраля ограничили въезд всех иностранцев и лиц без гражданства. 4 марта был создан Межведомственный оперативный штаб, который занялся подготовкой лечебниц, медицинского персонала. С 12 марта мы запретили проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, под запретом командировки наших работников, отправлены на каникулы школы и детские сады. Руководителям организаций мы рекомендовали отпустить с работы людей преклонного возраста. Всем гражданам предлагали обеспечить самоизоляцию, тем, кто приехал из стран, где уже есть коронавирус. Закрыли ряд экскурсионных организаций».
При этом Бганба подчеркнул: «Если с сегодняшнего дня не ужесточить работу по организации карантина, нас может ожидать серьезный всплеск распространения болезни. С этим бороться очень тяжело, вы видите, что происходит в мире».
Со своей стороны, главный санитарный врач РА Людмила Скорик рассказала о ситуации в стране: «По тем результатам анализов, которые мы проводили не на территории Республики Абхазия, забирали у подозрительных больных биоматериал и отправляли в Ставрополь на подтверждение, ни один результат не был положительным. У нас нет подтвержденных больных. Но те меры профилактики, которые я рекомендовала всему населению, были нарушены и проигнорированы. Поэтому отвечать за безопасность на настоящий период я не могу».
Людмила Скорик предложила ввести следующие меры:
«Все должны оставаться в домашних условиях и посещение рабочих мест должно осуществляться только по необходимости.
Все работодатели должны ввести термометрию у своего персонала. Утром, приходя на работу, каждый сотрудник должен измерять температуру на рабочем месте, и люди с повышенной температурой должны отправляться домой.
Продолжить карантин во всех детских, учебных, спортивных и культурных учреждениях. Часто дети короновирусную инфекцию переносят достаточно легко, у некоторых заболевание проходит бессимптомно, поэтому они могут стать переносчиками инфекции, что опасно для людей старшего поколения.
Продолжить карантин в отношении всех массовых мероприятий и ужесточить надзор.
Ограничить выезд в командировки, если это не связанно с жизненно важными функциями.
Ограничить работу центральных рынков, полностью запретить посещение вещевого рынка, (варианты посещения продуктового рынка можно проработать).
Приостановить все экскурсионные и туристические поездки.
Распоряжением обязать всех вернувшихся из-за границы соблюдать 14-дневный изоляционный карантин.
Усилить санитарно-эпидемиологический надзор за объектами размещения, а именно: гостиницами, туробъектами, гостевыми домами. Запретить въезд туристов на территорию Абхазии мы не можем, они будут размещаться в гостевых домах.
Ужесточить контроль за объектами общепита, особенно по наличию сантехнических комнат. Там должно быть вменено наличие дезинфицирующих средств не только по обработке сантехнических приборов, но и для дезинфекции рук.
Обязать сотовых операторов ежедневно давать смс рассылку с официальной информацией об эпидемиологическом состоянии в республике».
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подчеркнул: «Если не будут проведены в полном объеме все профилактические мероприятия, то у нас расширится заболеваемость. На сегодняшний день подтвержденных случаев нет. Но мы не знаем, чего ждать завтра при таком большом количестве въезжающих в страну людей на границе Псоу».
Министр отметил, что, если пациенты начнут поступать в медучреждения страны, то ресурсов может не хватить: «Нам не хватит больниц. Наши ресурсы ограничены – материально-техническая база, оснащение медикаментами, расходными медицинскими материалами, средствами индивидуальной защиты. Мы создали определенный резерв, распределили его между учреждениями, которые непосредственно будут в контакте с подобными пациентами, если они поступят. Но эти ресурсы исчерпываются, нам необходимо иметь возможность их приобретать. К сожалению, практически во всех странах, в том числе, и России наложено эмбарго на вывоз ряда расходных материалов, оборудования, диагностических тест-систем за пределы их территории. У нас есть определенный набор противовирусных препаратов. Но в случае, если больные будут поступать с тяжелой стадией заболевания, то потребуются большие затраты медикаментов, это уже условия интенсивной терапии и реанимации. Нужны расходники к дыхательным аппаратам, мы обратились за помощью к определенным организациям в России».
Цахнакия рассказал о предпринимаемых мерах: «Мы дополнительно организовываем бригады скорой помощи по всем регионам Абхазии для того, чтобы осуществлять целевой выезд на дом. Ожидаем помощь с индивидуальными средствами защиты, с дезинфицирующими растворами ситуация более или менее нормальная».
Валерий Бганба подчеркнул, что министру финансов дана команда приостановить практически все расходы, и направлять деньги только на нужды здравоохранения. «Наши крупные предприниматели хотят нам помочь. Надо подготовить список того, что надо и где это приобрести», – подытожил Бганба.
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