Людмила Скорик: мы обязаны соблюдать масочный режим

«Мы должны привыкать жить в новых условиях», - главный государственный санитарный врач Абхазии.



Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Абхазия на данный момент находится под контролем Министерства здравоохранения РА и Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, однако, если население не будет вести себя в соответствии со всеми нормами карантина, в частности, перестанет носить защитные маски в общественных местах, то обстановка может усугубиться. Об этом, со ссылкой на главного государственного санитарного врача Абхазии Людмилу Скорик, напоминает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.



«В первую очередь, нарушают самоизоляцию наши граждане, заезжающие в республику, возвращающиеся на летний период в свои дома по месту жительства. Отследить их нахождение все 14 дней Госсанэпидслужба не может. Естественно, мы их обзваниваем, спрашиваем о состоянии здоровья. В настоящий период в Российской Федерации много легких случаев заболевания, а у детей нередко они бессимптомные. Но надо уважать друг друга, наших старших, для которых это заболевание очень серьезно, и соблюдать масочный режим», - подчеркнула Людмила Скорик.



Главный санитарный врач отметила, что сейчас руководством республики снят ряд ограничительных мер, в частности, разрешена работа уличных кафе и ресторанов, движение общественного транспорта (где также необходимо соблюдать ряд санитарных требований). Тем не менее, запрещены массовые общественные мероприятия. «Мы должны привыкать жить в новых условиях, которые будут продолжаться до тех пор, пока не появится специальная вакцина, ведь на данный момент лечение от коронавирусной инфекции симптоматическое», - заключила Людмила Скорик.



