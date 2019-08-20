Любовь и трагедия: в Абхазском государственном драмтеатре покажут спектакль «Ромео и Джульетта»

Премьера спектакля «Ромео и Джульетта» режиссера Адгура Кове состоится 21 августа.



Сухум. 20 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. На пресс-конференции в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба генеральный директор Абхазского драмтеатра Нодар Чанба, режиссер-постановщик спектакля Адгур Кове, художник Батал Джапуа и поэт Геннадий Аламиа рассказали о предстоящей премьере шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» на абхазской сцене.



Как отметил Нодар Чанба, готовился театр к этому проекту около года. «Было очень сложно, потому что само произведение «Ромео и Джульетта» никогда не переводилось на абхазский язык. По нашей просьбе переводом шекспировской трагедии занялся Геннадий Аламиа. Мы также смогли задействовать молодых талантливых актеров на роли Ромео и Джульетты, чем может похвастаться не каждый театр, ставивший когда-либо этот спектакль», - сказал он.



Режиссер-постановщик спектакля Адгур Кове также подчеркнул важность привлечения в театр молодых актеров: «Трагедия «Ромео и Джульетта» ¬– это гимн любви, в центре внимания которого находятся молодые персонажи, поэтому мы задействовали в спектакле выпускников театральных училищ. Привлечь молодежь в театре, позволить самореализоваться на сцене ¬– было одной из главных задач. Молодые актеры абхазских театров крайне перспективны, интеллектуальны, грамотны. Они, как и многие молодые люди, обладают огромным количеством позитивной энергии, которая так необходима в искусстве».



Геннадий Аламиа рассказал о переводе спектакля: «В Государственном театре должен звучать национальный язык. Абхазский язык не должен уходить на второй план. Перевод дался мне с большим трудом, но было большой честью перевести произведение такого выдающегося писателя».



Премьера спектакля «Ромео и Джульетта», по мотивам одноименной трагедии английского драматурга эпохи Ренессанса Уильяма Шекспира, состоится на сцене Абхазского государственного драматического театре им. С. Чанба 21 августа.



