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Любил жизнь, любил работать, любил свою Абхазию: девять лет без Сергея Багапш

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12:11, 29 Мая 2020
Любил жизнь, любил работать, любил свою Абхазию: девять лет без Сергея Багапш
«Сергей Багапш ушел как-то тихо, спокойно, «без эмоций». Ушел так, каким и был по жизни, таким, каким он мне запомнится навсегда», – Юрий Пронько.

Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Сегодня девятая годовщина со дня смерти Второго Президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш. Своими воспоминаниями о Сергее Васильевиче делится журналист, автор и ведущий программ «Реальное время» и «Сухой остаток» на радио «Финам FM» Юрий Пронько.

«Печально и грустно, когда уходят из жизни знакомые тебе люди. Вдвойне горько становится от того, что фото, на которых ты был с этими людьми, запечатлен, так же, «куда-то исчезают». Сегодня прошерстил все свои фотоархивы – нет ни одной фотографии с Президентом, который отвечал на мои звонки на его мобильник...

Накануне не стало Сергея Багапш, а у меня в ушах по-прежнему крутится его фраза, сказанная, как оказалось, в последнюю нашу встречу в южноосетинской столице – Цхинвале (октябрь 2010 года): «Юра, ну ты где? Все там же?» «Даже не проси, интервью давать сейчас не буду!..» Интервью было. Не знаю, почему; но Багапш всегда отвечал на мои вопросы, откликался на мои предложения об интервью. Последнее мое интервью с Багапш не вышло в эфир...

Человек – «железное создание» Бога, а вот техника выходит из строя. Обида была страшная! Пролететь тысячи километров, преодолеть Рокский туннель, оказаться в Цхинвале, случайно встретиться с Сергеем Васильевичем и... ничего не привезти в Москву. Техники крутили, вертели, пытались что-то сделать... Нет, в памяти компа интервью не было. Горечь быстро прошла, было четкое осознание, что впереди новые вопросы, новые встречи, новые споры с Президентом Абхазии... Не вышло! Я так ни разу и не был в «Абхазии Багапша», хоть он трижды меня приглашал отдохнуть в Пицунде со всей моей детской «оравой»...

Багапш ушел как-то тихо, спокойно, «без эмоций». Ушел так, каким и был по жизни, таким, каким он мне запомнится навсегда.




Багапш любил жизнь, любил работать, любил свою Абхазию».


(АП): Второй Президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С. В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.

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