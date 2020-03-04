Любил совершать добро и помогать людям: воспоминания о Сергее Багапш

Второму Президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапш сегодня исполнился бы 71 год.



Сухум. 4 марта. Апсныпресс. О втором Президенте Абхазии – Сергее Багапш – человеке и политике – вспоминает заведующий кафедрой журналистики Абхазского госуниверситета, доктор философских наук Гурам Амкуаб.



«Сергей Васильевич – это большой политик! Его имя связано с признанием Абхазии, и оно должно быть вписано в историю страны», – подчеркивает Гурам Амкуаб.



Ученый напоминает: «Сергей Васильевич родился и рос в скромной семье служащего. И, приняв решение прийти во власть, не преследовал цель приобрести какие-то блага, а посвятил себя народу Абхазии».



Особо Амкуаб отмечает любовь к спорту Сергея Васильевича: «Баскетбол присутствовал в жизни будущего Президента со школьных лет. Помню спортплощадку в Сухумской школе №10… Когда играл Багапш, все знали, что его команда должна выиграть. И если команда проигрывала, что случалось редко, он места себе не находил, и обязательно старался в следующей игре привести ее к победе. Багапш не прощал себе поражений. В этом – его характер. Багапш играл за сборную Абхазии, участвовал в международных соревнованиях. Даже работая на высоких должностях, не оставлял баскетбол».



По словам Гурама Амкуаб, с Президентом Багапш легко работалось: «Сергей Васильевич никогда не проявлял категоричности, был невероятно чутким человеком, не позволял себе грубость и оскорбительные выпады. Он спокойно относился к любой позиции, любому мнению».



Как отмечает ученый: «Сергей Васильевич любил совершать добро и помогать людям. При этом, для Президента было важно, чтобы все вопросы решались в правовом русле, и он всегда способствовал этому».



Гурам Амкуаб отмечает, что Багапш придавал высокую значимость развитию СМИ: «Когда я работал на телевидении, часто внедрялось что-то новое, и Багапш этому радовался. В 2011 году был запущен сайт АГТРК. Сергей Васильевич пришел поздравить, беседа проходила около часа. Он попросил подготовить список людей, которые заслуживают поощрения. Но в связи с отъездом, Сергей Васильевич не успел подписать документ. К сожалению, так получилось, что Багапш уже не смог приехать».



Ученый вспоминает о встречах второго Президента с людьми: «Хочется вспомнить моменты, когда из российских СМИ приезжали корреспонденты, просили получить интервью Сергея Васильевича, и мы, как работники радио и телевидения, способствовали этому. После интервью мне часто приходилось слышать впечатления журналистов, которые беседовали с Сергеем Васильевичем. Так, например, один из ведущих журналистов, политический комментатор Шевченко, который в очередной раз получил интервью Сергея Васильевича, говорил: «Какой большой политик! Мне думается, что такой политик как Сергей Васильевич, не только Президент Абхазии, не только представляет Абхазию. Мне кажется, он сегодня на всем Кавказе становится лидером, потому что выражает и защищает точку зрения всего Кавказа». Другой журналист говорил: «Вот таким Президентом вы можете гордиться!» Думаю, и многие другие ведущие журналисты давали высокую оценку Багапш. Конечно, нам это было очень приятно слышать. Это дорогого стоит! Сергей Васильевич всегда находил время пообщаться с людьми. Когда он бывал в зарубежных поездках, в районах, в селах – везде его очень тепло встречали. И каждый, кто к нему подходил, успевал поговорить, Президент всех выслушивал, всегда что-то желал. Это очень важная черта, когда человек, находясь в обществе, окружен людьми, находит возможность каждому ответить. Это серьезный политический опыт, с уважением отнестись к человеку, у которого есть какой-то вопрос. Причем, Сергей Васильевич мог, например, сказать: «Помнишь, мы в прошлом году говорили о том-то… Как у тебя получилось, ты сумел это сделать?» Или спросить: «Как твои дети, учатся?» Или: «Вылечился твой сын, отец или мать?» Для политика, такое качество, которым обладал Багапш, очень важно».



«Сергей Багапш, как достойный сын своего народа, навсегда останется в наших сердцах», – сказал в заключение Амкуаб.

