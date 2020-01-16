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Лёсик Айба о борьбе с пальмовыми вредителями: совместные работы абхазских и российских ученых дают возможность быстро реагировать на проблему
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15:34, 20 Января 2020
Обобщенный опыт абхазских ученых и их коллег из Сочи и Крыма по борьбе с пальмовыми вредителями собран в вышедшей брошюре всероссийского НИИ Цветоводства и субтропических культур.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии и всероссийский НИИ Цветоводства и субтропических культур издали брошюру с рекомендациями по борьбе с пальмовыми вредителями.
Директор НИИ сельского хозяйства АНА Лёсик Айба рассказал Апсныпресс о работе над изданием: «Уже лет 10 между НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии и ВНИИ Цветоводства и субтропических культур заключен договор о научно-техническом сотрудничестве. В рамках этого договора выпускаются совместные издания. Были изданы брошюры по защите фундука, цитрусовых. Кроме того, мы издавали совместную рекомендательную брошюру по борьбе с мраморным клопом. Наши совместные работы дают возможность в двух регионах быстро реагировать на ту или иную проблему. Брошюры переданы всем заинтересованным ведомствам».
Как прокомментировал портал «Вести Сочи» заместитель директора ВНИИ Цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун: «За 5 лет ученые опробовали различные способы и методы борьбы с вредителями. Все объяснено: какие препараты нужно применять, какие дозировки. Мы аккумулировали всю информацию».
Так, например, в издании отмечается, что с вредителями можно успешно бороться на ранних стадиях заражения. Однако далеко не все собственники земли, на которых растут пальмы, своевременно их обследуют и вызывают специалистов для обработки. В итоге зараженные пальмы погибают, а насекомые распространяются дальше. Перфорированные или перекрученные листья — знак того, что пальме нужна срочная помощь.
По информации ученых, обучающие семинары по борьбе с вредителями уже проводились для агрономов и специалистов, и в апреле такие занятия планируется повторить.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии и всероссийский НИИ Цветоводства и субтропических культур издали брошюру с рекомендациями по борьбе с пальмовыми вредителями.
Директор НИИ сельского хозяйства АНА Лёсик Айба рассказал Апсныпресс о работе над изданием: «Уже лет 10 между НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии и ВНИИ Цветоводства и субтропических культур заключен договор о научно-техническом сотрудничестве. В рамках этого договора выпускаются совместные издания. Были изданы брошюры по защите фундука, цитрусовых. Кроме того, мы издавали совместную рекомендательную брошюру по борьбе с мраморным клопом. Наши совместные работы дают возможность в двух регионах быстро реагировать на ту или иную проблему. Брошюры переданы всем заинтересованным ведомствам».
Как прокомментировал портал «Вести Сочи» заместитель директора ВНИИ Цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун: «За 5 лет ученые опробовали различные способы и методы борьбы с вредителями. Все объяснено: какие препараты нужно применять, какие дозировки. Мы аккумулировали всю информацию».
Так, например, в издании отмечается, что с вредителями можно успешно бороться на ранних стадиях заражения. Однако далеко не все собственники земли, на которых растут пальмы, своевременно их обследуют и вызывают специалистов для обработки. В итоге зараженные пальмы погибают, а насекомые распространяются дальше. Перфорированные или перекрученные листья — знак того, что пальме нужна срочная помощь.
По информации ученых, обучающие семинары по борьбе с вредителями уже проводились для агрономов и специалистов, и в апреле такие занятия планируется повторить.
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