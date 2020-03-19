Луиза Винтон: настало время, когда нам необходимо сплотиться и объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Экспертная миссия ВОЗ и ПРООН прибыла в Абхазию.







Сухум. 19 марта. Апсныпресс. В рамках трехдневной миссии по оказанию помощи Абхазии в подготовке к противодействию угрозам, исходящим от коронавируса, делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения и ПРООН встретилась с премьер-министром РА Валерием Бганба, министром иностранных дел РА Дауром Кове и другими должностными лицами.







Глава ПРООН Луиза Винтон рассказала о целях миссии: «Перед нами стоят две задачи. Первая - выявление угрозы заражения коронавирусом. В этой связи необходимо оценить, насколько система здравоохранения подготовлена к решению проблемы и дать рекомендации по мерам защиты населения и медицинских работников. Вторая цель: ПРООН при поддержке USAID и ООН-Женщины собрали некоторые медицинские товары, которые являются очень важными в защите против вируса». Оказание помощи будет продолжено. Луиза Винтон подчеркнула, что агентства ООН планируют продолжить такого рода поставки.







При этом Луиза Винтон пояснила как будет строиться работа представителей ВОЗ: «Мы должны дождаться рекомендаций, которые будут выработаны по завершении миссии, в пятницу. Эксперты, в основном, ознакомятся с лабораторными данными, а также с тем, как организован процесс тестирования. Другая важная тема – подготовка к карантину медицинских учреждений и госпиталей, так как известно из мирового опыта, что во время эпидемии самая большая нагрузка приходится на медицинские учреждения. При этом они должны быть изолированы, чтобы исключить распространение вируса и располагать возможностями по интенсивному уходу за больными, включая аппаратную искусственную вентиляцию легких. Именно поэтому очень важно, чтобы у экспертов была возможность увидеть, чего именно не хватает, чтобы дать рекомендации, в том числе, по оказанию дальнейшей помощи со стороны международного сообщества».







Как сообщила Луиза Винтон, миссия ПРООН привезла 500 комплектов индивидуальной защиты: «Один из комплектов я продемонстрировала г-ну Бганба. Ключевым моментом является создание условий, позволяющих медперсоналу работать, не подвергая себя опасности. Кроме того, мы привезли 500 литров антибактериального мыла и более 600 литров антисептиков для распространения в часто посещаемых местах, где бывают родители с детьми».







По словам г-жи Винтон, представители экспертной миссии будут также работать с партнерами по информированию населения: «Необходимо пояснять что возможно сделать, чтобы защитить себя и свою семью. Очень важно, чтобы каждый отдельный человек в обществе старался предотвратить распространение болезни еще до того, как случай заражения будет диагностирован, т.к. мы видим, что вирус быстро распространяется. Такими мерами являются: частое мытье рук с использованием моющих средств, причем, нельзя трогать лицо, важно соблюдать дистанцию между людьми, избегать большого скопления людей».







Г-жа Винтон отметила: «Нам известно, что в Абхазии не было выявлено случаев заражения вирусом. Но мы видим, что, несмотря на такие меры как закрытие границ, прекращение авиасообщения и запрет на передвижение, случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают регистрироваться во многих странах мира. Некоторые страны, несмотря на высокий уровень развития здравоохранения, испытывают серьезные трудности в борьбе с эпидемией. В группе риска, в первую очередь, пожилые люди, поэтому мы должны думать, как нам их защитить. Мы должны быть готовы сделать все возможное, чтобы минимизировать риски. На мой взгляд, настало время, когда нам необходимо сплотиться и объединить усилия в борьбе с коронавирусом».