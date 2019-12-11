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Лица, занимающиеся незаконной вырубкой и торговлей хвойными деревьями, будут привлекаться к ответственности

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15:28, 12 Декабря 2019
Лица, занимающиеся незаконной вырубкой и торговлей хвойными деревьями, будут привлекаться к ответственности
Сотрудники органов внутренних дел РА приступили к выполнению комплекса мероприятий, направленных на недопущение и выявление самовольной вырубки хвойных деревьев и их незаконной реализации. 

Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. По указанию министра ВД Раули Смыр, с целью пресечения фактов самовольной вырубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации, сотрудники подразделений милиции общественной безопасности городских управлений и районных отделов внутренних дел в декабре проведут серию рейдовых выездов по всей территории республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Как отмечается в сообщении, сотрудниками органов внутренних дел   будут привлекаться к ответственности лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов.

(АП): 5 декабря премьер-министр РА Валерий Бганба подписал Распоряжение о запрете заготовки елей и пихты для проведения новогодних праздников в 2019 году в целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия. 


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