Лига друзей Абхазии и Международная ассоциация «Друзья Крыма» договорились о сотрудничестве

Соответствующее Соглашение подписано в Народном Собрании - Парламенте Абхазии.



Сухум. 24 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Народном Собрании - Парламенте РА состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Лигой друзей Абхазии и Международной ассоциацией «Друзья Крыма». На встрече присутсвовали представители делегаций международных наблюдателей на выборах президента Абхазии и парламентарии.



Депутат Астамур Логуа приветствовал гостей: «Сотрудничество – это совместный труд. Именно на такой формат отношений с братской Республикой Крым Российской Федерации мы рассчитываем. Абхазия прошла большой путь признания государственного суверенитета. Безусловно, впереди еще много работы. Когда-нибудь наши дела попадут в международные учебники по праву, как пример последовательного и самоотверженного отстаивания национальных интересов. Мы с радостью готовы разделить опыт и достижения с друзьями из Крыма. Любые сложности проще преодолеть, когда чувствуешь надежную опору друга".



Как подчеркнул Астамур Логуа, подписанное Соглашение стало очередным шагом к закреплению статуса Абхазии и Крыма и доказало, что никакие препятствия не могут помешать самоопределению народов. «Абхазы, испытавшие на себе все тяготы переходного времени, всегда готовы протянуть руку помощи своим друзьям из Крыма. Мы особенно рады видеть симметричный ответ от крымчан. Я говорю "Ура!" дружбе Абхазии и России, дружбе Абхазии и Крыма!» - сказал Логуа.



Заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации, представитель Международной ассоциации «Друзья Крыма» Георгий Мурадов рассказал об абхазо-крымских отношениях: «Наши узы крепнут. Мы создали важную договорно-правовую базу отношений. Подписали необходимое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, культурно- гуманитарной областях. Провели первое заседание межправительственной комиссии, и рассчитываем до конца года провести на крымской земле аналогичное заседание. Теперь мы вместе сможем чаще бывать на международных форумах. Безусловно, признателен за то, что пришли к такому событию как подписание Соглашения. Это событие укрепит нашу общественную дипломатию и связи».



В завершение мероприятия представители международных делегаций передали памятные подарки абхазской стороне.

