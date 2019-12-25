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Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы в праздничные дни
16:06, 27 Декабря 2019
Соответствующий Приказ подписал министр ВД РА Раули Смыр.
Сухум.27 декабря. Апсныпресс. С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни личный состав подразделений Министерства внутренних дел Абхазии с 30 декабря по 8 января включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий Приказ подписал глава МВД РА Раули Смыр. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РА.
Как отмечается в сообщении, сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков.
При организации патрулирования городов и районов особое внимание уделяется местам массового посещения людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений, правительственных зданий, всех дорожно-транспортных направлений.
Кроме того, круглосуточная, посменная работа будет обеспечена нарядами милиции на площади Свободы, у главной елки. Парк дорожно-патрульной службы столичного Управления внутренних дел будет усилен экипажами взвода специального сопровождения УГАИ МВД РА.
Отделы Госавтоинспекции и патрульные наряды районных органов внутренних дел в новогодние праздники также будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме
Сухум.27 декабря. Апсныпресс. С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни личный состав подразделений Министерства внутренних дел Абхазии с 30 декабря по 8 января включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий Приказ подписал глава МВД РА Раули Смыр. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РА.
Как отмечается в сообщении, сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков.
При организации патрулирования городов и районов особое внимание уделяется местам массового посещения людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений, правительственных зданий, всех дорожно-транспортных направлений.
Кроме того, круглосуточная, посменная работа будет обеспечена нарядами милиции на площади Свободы, у главной елки. Парк дорожно-патрульной службы столичного Управления внутренних дел будет усилен экипажами взвода специального сопровождения УГАИ МВД РА.
Отделы Госавтоинспекции и патрульные наряды районных органов внутренних дел в новогодние праздники также будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме
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