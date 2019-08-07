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Левон Дащян: война запомнилась только жестокостью врагов
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14:40, 14 Августа 2019
В 27-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии в Сухуме, в Парке Славы, прошла церемония возложения цветов.
Сухум.14 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии к Мемориалу Славы пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр РА Валерий Бганба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, парламентарии, представители Правительства и общественных организаций, ветераны и жители республики.
Ветеран войны Левон Дащян вспомнил 14 августа 1992 года: «Война застала всех нас врасплох. Я родился и вырос в Абхазии, так же, как и мои предки, поэтому взял оружие и пошел защищать свои дом и Родину. Война запомнилась только жестокостью врагов. Тяжелая судьба постигла каждого в Абхазии. Сейчас все это в прошлом, но память о погибших никогда не будет потеряна».
Участник Отечественной войны Абхазии Александр Микеладзе также поделился воспоминаниями: «С 13 на 14 августа я был дежурным по полку в абхазской гвардии. Мне на рацию в штаб приходили донесения, что грузины уже орудуют в селе Охурей. Я дозвонился до начальства, доложил ситуацию командиру полка. Он начал формировать людей в отряды. Меня и еще одного человека послали на УАЗике к Келасурскому мосту, чтобы перекрыть его троллейбусами и не пропустить танки. Этот приказ звучал, как какая-то шутка, однако приказ оспаривать нельзя. И мы отправились к мосту… Чем дальше, тем больше пробка. Доезжаем до дороги, которая сходится чуть выше моста, смотрю, уже наступают вражеские танки. Я сказал товарищу, что надо предупредить наших. Дальше направились к эстакаде, там увидели стоящий БРДМ, притаились под мостом и начали наблюдать. Вы бы видели, что было! Один танк пошел по насаждениям между двумя дорогами, напрямую, тараном оттащил большой БРДМ. Смотрим, с БРДМ выскакивает человек с моей роты и начинает обстреливать вражеские танки. Рядом были баки с соляркой, эта солярка полилась на стоящие машины врагов. Я со злости взял гранату, дернул кольцо и кинул в сторону солярки. Товарищ прыгнул на меня с криком: «Ложись!» Враги выскакивали из танка, как блохи».
Сухум.14 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии к Мемориалу Славы пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр РА Валерий Бганба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, парламентарии, представители Правительства и общественных организаций, ветераны и жители республики.
Ветеран войны Левон Дащян вспомнил 14 августа 1992 года: «Война застала всех нас врасплох. Я родился и вырос в Абхазии, так же, как и мои предки, поэтому взял оружие и пошел защищать свои дом и Родину. Война запомнилась только жестокостью врагов. Тяжелая судьба постигла каждого в Абхазии. Сейчас все это в прошлом, но память о погибших никогда не будет потеряна».
Участник Отечественной войны Абхазии Александр Микеладзе также поделился воспоминаниями: «С 13 на 14 августа я был дежурным по полку в абхазской гвардии. Мне на рацию в штаб приходили донесения, что грузины уже орудуют в селе Охурей. Я дозвонился до начальства, доложил ситуацию командиру полка. Он начал формировать людей в отряды. Меня и еще одного человека послали на УАЗике к Келасурскому мосту, чтобы перекрыть его троллейбусами и не пропустить танки. Этот приказ звучал, как какая-то шутка, однако приказ оспаривать нельзя. И мы отправились к мосту… Чем дальше, тем больше пробка. Доезжаем до дороги, которая сходится чуть выше моста, смотрю, уже наступают вражеские танки. Я сказал товарищу, что надо предупредить наших. Дальше направились к эстакаде, там увидели стоящий БРДМ, притаились под мостом и начали наблюдать. Вы бы видели, что было! Один танк пошел по насаждениям между двумя дорогами, напрямую, тараном оттащил большой БРДМ. Смотрим, с БРДМ выскакивает человек с моей роты и начинает обстреливать вражеские танки. Рядом были баки с соляркой, эта солярка полилась на стоящие машины врагов. Я со злости взял гранату, дернул кольцо и кинул в сторону солярки. Товарищ прыгнул на меня с криком: «Ложись!» Враги выскакивали из танка, как блохи».
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