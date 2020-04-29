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Лев Квициния вновь возглавил Министерство по ЧС Абхазии
19:17, 29 Апреля 2020
Указ о назначении подписал Глава государства Аслан Бжания.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О министре по чрезвычайным ситуациям».
В тексте Указа говрится:
«Назначить министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Квициния Льва Константиновича».
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О министре по чрезвычайным ситуациям».
В тексте Указа говрится:
«Назначить министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Квициния Льва Константиновича».
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