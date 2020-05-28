Лев Квициния: с 14 мая абхазо-российскую границу пересекли 1872 человека

В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.



Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния сообщил о ситуации на границе и работе МЧС РА в период карантина.



По информации министра, сотрудники МЧС РА ведут дежурство на погранпереходе «Псоу» с 14 мая по сей день. За этот период границу пересекли 1872 человека. Из них: водителей – 768, военных РФ – 450, курсантов – 54, граждан РА – 600 человек. «Перед теми, кто несет службу, стоит задача измерять температуру и проводить беседу с теми гражданами, которые проходят границу. Большинство людей правила соблюдают, но есть и те, кто, переходя границу, снимают маски и перчатки», - отметил Квициния. Также, по словам Льва Квициния, сотрудники МЧС РА занимаются дезинфекцией объектов: «Городская больница обратилась к нам с просьбой провести дезинфекцию. Сегодня этим будут заниматься. В Ткуарчале вчера мы обработали рынок и больницу».



При этом Квициния сообщил: «На сегодняшний день есть определенные сложности с тепловизорами, бесконтактными градусниками. Это связано с теплой температурой воздуха – тепловизор стал давать сбой. Есть предложение обшить помещение, где проводится измерение температуры, гипсокартоном для того, чтобы оно не нагревалось».