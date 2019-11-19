Лев Квициния о ликвидации пожаров: было совершено 266 вылетов и выброшено на очаги возгорания около 1 736 тонн воды

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия прошла пресс-конференция по итогам ликвидации пожаров в горах Абхазии.



Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. Тамара Ачба. Об итогах ликвидации пожаров в горах Абхазии на пресс-конференции рассказали министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния, начальник Госуправления РА по экологии и охране природы Савелий Читанава, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин.



Лев Квициния поблагодарил российских коллег, посольство РФ в РА и рассказал о непростой ситуации в горах: «Необходимо было принять меры, согласовать совместные действия, и все это сделать быстро и оперативно. Нам вовремя была предоставлена группировка специалистов, два воздушных судна, которые выполнили важную задачу на территории Абхазии. Пожар охватил около 10 тысяч гектаров лесов. Существовала определенная угроза населению и национальному природному парку. Уже в селах и городах стали образовываться задымления. Тем не менее, экипажи БЕ-200 и МИ-8 в кратчайшие сроки справились с поставленной задачей. Было совершено 266 вылетов и выброшено на очаги возгорания приблизительно 1 736 тонн воды. Я видел, как слаженно работали наши российские коллеги, это была братская помощь».



Со своей стороны, Алексей Двинянин также выразил признательность премьер-министру РА Валерию Бганба, который оперативно направил письмо Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву: «Известно, что бюрократия иногда действует медленно, но в данном случае все обошлось. Путем оперативного сопряжения сил и средств Абхазии, а также при содействии воздушного транспорта МЧС России, нам удалось быстро погасить опасные для населения очаги возгораний. Мне очень приятно, что в данном случае речь не идет о военных действиях, тем не менее, сотрудники МЧС России и МЧС Абхазии совместно защищали горные склоны с экологически важными лесными ресурсами страны, которые имеют большое значение для следующих поколений».



О последствиях, нанесенных пожаром экологии страны, сообщил Савелий Читанава: «Ситуация была непростая. Плюс ко всему, погодные условия способствовали распространению огня. Совместно с российскими сотрудниками нам удалось локализовать очаги возгорания, и сегодня мы можем говорить об их полной ликвидации. Конечно, пожар несет катастрофические последствия. Благодаря тому, что пожар был низовой, горела только лесная подстилка, сильно пострадала экосистема почвенного покрова. Но точные выводы я пока сделать не могу, нужно непосредственно изучать положение дел на месте. Тем не менее, животному миру серьезный ущерб не нанесен».



По итогам мероприятия, сотрудников МЧС России, принимавших участие в ликвидации пожаров в горной Абхазии, наградили ведомственными наградами МЧС РА.

