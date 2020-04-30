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Лев Квициния доложил Александру Анкваб о работе МЧС
15:26, 5 Мая 2020
Глава МЧС сообщил премьер-министру сводные данные о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в районах республики, предоставил сведения о наличии и состоянии техники, находящейся на балансе спасательного ведомства.
Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
Глава МЧС сообщил премьер-министру сводные данные о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в районах республики, предоставил сведения о наличии и состоянии техники, находящейся на балансе спасательного ведомства.
Всего в перечень спецавтотехники Министерства входят 88 единиц, из них 33 спецавтомашины задействованы в мероприятиях по ликвидации пожаров. В ремонте нуждаются 32 единицы техники.
Глава спасательного ведомства представил Александру Анкваб проект Меморандума между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в области оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС.
Документ нацелен на развитие имеющихся отношений между ведомствами двух стран по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
Подписание документа позволит принимать более оперативные совместные решения по целям, задачам, месту, времени, объёмам и способам выполнения совместных действий МЧС Абхазии и России по предупреждению и ликвидации ЧС на территории республики.
Кроме того, на встрече речь шла и о проекте Протокола к Соглашению между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Протоколе обусловлено взаимодействие в области аварийно-спасательных и поисковых работ, работ по тушению пожаров и санитарно-авиационных эвакуаций, осуществляемых с применением воздушного судна.
Оба документа дорабатываются и будут подписаны в ближайшее время.
Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
Глава МЧС сообщил премьер-министру сводные данные о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в районах республики, предоставил сведения о наличии и состоянии техники, находящейся на балансе спасательного ведомства.
Всего в перечень спецавтотехники Министерства входят 88 единиц, из них 33 спецавтомашины задействованы в мероприятиях по ликвидации пожаров. В ремонте нуждаются 32 единицы техники.
Глава спасательного ведомства представил Александру Анкваб проект Меморандума между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в области оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС.
Документ нацелен на развитие имеющихся отношений между ведомствами двух стран по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
Подписание документа позволит принимать более оперативные совместные решения по целям, задачам, месту, времени, объёмам и способам выполнения совместных действий МЧС Абхазии и России по предупреждению и ликвидации ЧС на территории республики.
Кроме того, на встрече речь шла и о проекте Протокола к Соглашению между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Протоколе обусловлено взаимодействие в области аварийно-спасательных и поисковых работ, работ по тушению пожаров и санитарно-авиационных эвакуаций, осуществляемых с применением воздушного судна.
Оба документа дорабатываются и будут подписаны в ближайшее время.
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