Леонид Лакербая: будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата

Заместитель руководителя штаба Аслана Бжания сообщил собравшимся у Администрации Президента официальную позицию штаба кандидата в Президенты.



Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Перед собравшимися у Администрации Президента сторонниками кандидата в Президенты Аслана Бжания выступил заместитель руководителя предвыборного штаба кандидата Леонид Лакербая, который озвучил официальную позицию штаба:



«Состояние Бжания резко улучшилось. Мы ждем медицинского заключения, которое позволит говорить о том, в какие сроки наш кандидат в Президенты сможет вернуться к деятельности. Исходя из этого будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата. Второе требование заключается в том, чтобы министр внутренних дел покинул свой пост, потому что его родной племянник является кандидатом в Президенты».