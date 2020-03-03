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Леонид Лакербая: будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата
17:20, 3 Марта 2020
Заместитель руководителя штаба Аслана Бжания сообщил собравшимся у Администрации Президента официальную позицию штаба кандидата в Президенты.
Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Перед собравшимися у Администрации Президента сторонниками кандидата в Президенты Аслана Бжания выступил заместитель руководителя предвыборного штаба кандидата Леонид Лакербая, который озвучил официальную позицию штаба:
«Состояние Бжания резко улучшилось. Мы ждем медицинского заключения, которое позволит говорить о том, в какие сроки наш кандидат в Президенты сможет вернуться к деятельности. Исходя из этого будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата. Второе требование заключается в том, чтобы министр внутренних дел покинул свой пост, потому что его родной племянник является кандидатом в Президенты».
Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Перед собравшимися у Администрации Президента сторонниками кандидата в Президенты Аслана Бжания выступил заместитель руководителя предвыборного штаба кандидата Леонид Лакербая, который озвучил официальную позицию штаба:
«Состояние Бжания резко улучшилось. Мы ждем медицинского заключения, которое позволит говорить о том, в какие сроки наш кандидат в Президенты сможет вернуться к деятельности. Исходя из этого будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата. Второе требование заключается в том, чтобы министр внутренних дел покинул свой пост, потому что его родной племянник является кандидатом в Президенты».
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