APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:20, 3 Марта 2020
15:28, 3 Марта 2020 207
15:25, 3 Марта 2020 115
15:13, 3 Марта 2020 123
15:08, 3 Марта 2020 134
14:21, 3 Марта 2020 333
14:04, 3 Марта 2020 283
13:13, 3 Марта 2020 192
12:00, 3 Марта 2020 201
22:16, 2 Марта 2020 804
17:57, 2 Марта 2020 1022
17:49, 2 Марта 2020 686
17:44, 2 Марта 2020 844
15:57, 2 Марта 2020 777
15:41, 2 Марта 2020 836
15:27, 2 Марта 2020 595
12:23, 2 Марта 2020 608
12:08, 2 Марта 2020 596
12:27, 1 Марта 2020 946
11:59, 29 Февраля 2020 855
11:13, 29 Февраля 2020 865
11:11, 29 Февраля 2020 2087
18:35, 28 Февраля 2020 677
14:40, 28 Февраля 2020 768
14:25, 28 Февраля 2020 743

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Леонид Лакербая: будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата

Леонид Лакербая: будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата

17:20, 3 Марта 2020
Леонид Лакербая: будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата
Заместитель руководителя штаба Аслана Бжания сообщил собравшимся у Администрации Президента официальную позицию штаба кандидата в Президенты.

Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Перед собравшимися у Администрации Президента сторонниками кандидата в Президенты Аслана Бжания выступил заместитель руководителя предвыборного штаба кандидата Леонид Лакербая, который озвучил официальную позицию штаба:

«Состояние Бжания резко улучшилось. Мы ждем медицинского заключения, которое позволит говорить о том, в какие сроки наш кандидат в Президенты сможет вернуться к деятельности. Исходя из этого будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата. Второе требование заключается в том, чтобы министр внутренних дел покинул свой пост, потому что его родной племянник является кандидатом в Президенты».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика