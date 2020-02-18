Леонид Дзапшба: призываю не выходить за рамки прав и обязанностей гражданина Республики Абхазия

Кандидат в Президенты Абхазии Леонид Дзапшба дал комментарий.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Кандидат в Президенты Абхазии Леонид Дзапшба дал комментарий в связи с проведенной акцией по недопущению на работу и.о. главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия.



В комментарии подчеркивается, что Леонид Дзапшба категорически осуждает любые антиконституционные методы, приводящие к дестабилизации в стране.

«Выражаю глубокое беспокойство в связи с создавшейся в республике ситуацией. Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строго следовать духу и букве закона, не выходить за рамки прав и обязанностей гражданина Республики Абхазия», - заявил он.

