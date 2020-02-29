Леонид Дзапшба приостановил работу предвыборных штабов

Заявление распространила помощник кандидата в Президенты по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба.



Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Помощник кандидата в Президенты Леонида Дзапшба по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба распространила заявление о приостановке работы предвыборных штабов.



В заявлении говорится:



«В связи с тем, что кандидат в Президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован, предвыборные штабы кандидата в Президенты Леонида Дзапшба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями.



Леонид Дзапшба желает Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья и продолжения предвыборной кампании».

