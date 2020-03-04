Леонид Дзапшба обратился к Валерию Кварчия

Штаб кандидата в Президенты распространил текст обращения.







Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Кандидат в Президенты РА Леонид Дзапшба выступил с обращением к спикеру Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия.







В обращении говорится:







«На сегодняшний день в стране складывается взрывоопасная ситуация, связанная с выборами Президента Республики Абхазия. Одним из детонаторов данной ситуации является несовершенство статей 19 и 20 Закона «О выборах Президента Республики Абхазия», что напрямую связано с бездействием Парламента.







В данное время, в течение нескольких дней на Площади Свободы в городе Сухум проходит беспрецедентная в новейшей истории Абхазии акция – бессрочная голодовка группы наших сограждан, связанная с принятием 20-й статьи конвенции ООН о коррупции.



При этом Парламент безразлично наблюдает как у участников этой акции с каждым днем ухудшается здоровье, что в итоге приведет к трагическим последствиям.







Я, как кандидат в Президенты Республики Абхазия, обращаюсь к депутатам Парламента, в срочном порядке снять проблему с трактовкой Закона «О выборах Президента Республики Абхазия», а также, не откладывая, ввести в действие антикоррупционное законодательство, оказать всестороннюю помощь голодающим участникам акции и принести извинения им и их семьям. В случае иного решения данного вопроса, вся ответственность за жизнь и здоровье этих сограждан полностью ложится на вас».