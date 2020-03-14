Леонид Дзапшба о перспективах развития государства: «Нет!» – добыче нефти, продаже земли иностранцам, коррупции и преступности!

Пресс-конференция кандидатов в Президенты и вице-президенты Леонида Дзапшба и Виктора Хашба для представителей СМИ прошла в пресс-центре АГТРК.







Сухум. 19 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В пресс-центре АГТРК кандидат в Президенты РА Леонид Дзапшба и кандидат в вице-президенты РА Виктор Хашба в прямом эфире отвечали на вопросы журналистов.







Леонид Дзапшба представил основные тезисы своей программы: «Мы не будем делить народ на «свой» и «чужой», будем приглашать на работу в государственные структуры профессионалов и патриотов из всех политических лагерей. Все чиновники должны приниматься на работу на конкурсной основе, декларируя имущество. Мы укрепим силовой блок материально и технически. МВД, СГБ и Минобороны будут подняты на пьедестал почета, пользоваться авторитетом и уважением. Вся деятельность силовых структур станет прозрачной. Любые их расходы будут публиковаться на общедоступном сайте. Мы упраздним ГСО, ОМОН, спецподразделения, полки, они все переформируются в Национальную гвардию. Где нет силового блока – там нет государства! 2020 год будет объявлен годом борьбы с наркоманией. Мы построим диспансеры и все необходимое для лечения наркоманов».







Дзапшба прокомментировал свое участие в событиях 2014 г., когда произошла смена власти: «Президента избирает народ, поэтому, если к нему пришли три человека или триста человек – неважно, он должен их принять и выслушать. Если бы Президент тогда вышел к своему народу и поговорил бы с ним, то ничего этого не произошло бы».







Также, Леонид Дзапшба подчеркнул, что пока Грузия не признает Абхазию, никаких взаимоотношений не должно быть: «Пусть те, кто хотят выстраивать отношения с Грузией, придут в Парк Славы и посмотрят на могилы погибших героев, навестят семьи погибших и поговорят с ними. Те убийства и разрушения, которые учинило грузинское руководство в Абхазии, нельзя забывать. Мы находимся в состоянии войны с Грузией. Если Грузия признает свою вину, заключит с нами мир, только в таком случае можно говорить о каких-либо взаимоотношениях». По его словам, в случае его избрания Президентом РА, все внешнеполитические шаги по вопросу признания Абхазии, будут предприниматься через Россию.







На вопрос о продаже земли и добыче недр Дзапшба ответил категорично: «Я и моя команда говорим «нет» добыче нефти и продаже земли иностранцам! Нефть и земля должны оставаться неприкосновенными! В случае, если народ окажет мне доверие, мы проведем референдум и пусть народ решает – быть этому или не быть. Мои оппоненты не отрицают, что они будут добывать нефть».







В случае избрания народом, Дзапшба пообещал навести порядок в энергетике: «Почему наша энергетика до сих пор находится в аварийном состоянии? Электричество доходит до потребителя с постоянными перепадами и сбоями. Если мы придем к власти, то проведем тщательную проверку в этой сфере. Зачем мы заставляем крестьян и пенсионеров платить за электричество, если его не покупаем, а сами добываем? Мы планируем полностью освободить обычных граждан от уплаты за эти услуги. Платить за электричество будут только предприятия и бизнесмены».







Кандидат в вице-президенты Виктор Хашба рассказал о позициях команды Дзапшба по отношению к борьбе с коррупцией: «Это понятие глубоко въелось в нашу политическую систему и, более того, изменило психику граждан. Люди начали воспринимать коррупцию, как что-то само собой разумеющееся. С коррупцией мы будем бороться в рамках закона. Совершил человек коррупционное преступление – должен понести наказание».