Лекарственное обеспечение экстренных пациентов: в ЦРБ прошло совещание

Заместитель министра здравоохранения Абхазии провел совещание.



Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария провел в Республиканской больнице совещание, посвященное вопросу лекарственного обеспечения экстренных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.



Как отмечается в сообщении, со ссылкой на Алхаса Конджария, с проблемой лекарственного обеспечения экстренных пациентов Минздрав сталкивается периодически: «К нам обращаются пациенты Республиканской больницы или их родственники со списками лекарств. В этих списках, отчасти, мы видим системы для капельниц, физраствор, анальгин, димедрол. Причем, этими препаратами больница снабжается. Но есть момент недоработки взаимодействия больничной аптеки и отделения».



Конджария особо подчеркнул, что проблема касается пациентов, которые получают экстренную медицинскую помощь: «Мы обсудили эти вопросы с главным врачом. Он доведет до заведующих отделений, чтобы ответственные лица, которые делают заявки в аптеку больницы, получали необходимое. Мы не говорим о дорогостоящих препаратах или расходных материалах для оперативного вмешательства. Это другой вопрос, который больница решает совместно с Минздравом».



При этом начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба пояснил, что в соответствии с Законом о здравоохранении, Минздрав обеспечивает лекарственными препаратами только экстренную службу и льготные категории граждан, и необходимо выполнять это положение в полном объеме.



В свою очередь, заведующие отделениями Республиканской больницы отметили, что при оказании экстренной помощи необходимые препараты и расходные материалы пациентам выдаются, но для дальнейшего лечения необходимые лекарства больным приходится приобретать самостоятельно или обращаться в Минздрав. И, зачастую, граждане жалуются именно на это. Однако врачи действуют в соответствии с законом и могут предоставлять бесплатные лекарства только для экстренной помощи.



