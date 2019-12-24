APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:17, 24 Декабря 2019
14:09, 24 Декабря 2019 14
17:26, 23 Декабря 2019 575
16:34, 23 Декабря 2019 925
16:27, 23 Декабря 2019 308
14:52, 23 Декабря 2019 313
14:43, 23 Декабря 2019 269
12:33, 23 Декабря 2019 505
10:47, 23 Декабря 2019 1083
10:42, 23 Декабря 2019 652
13:45, 22 Декабря 2019 381
13:41, 20 Декабря 2019 849
13:39, 20 Декабря 2019 615
12:06, 20 Декабря 2019 736
11:19, 20 Декабря 2019 499
18:10, 19 Декабря 2019 714
18:05, 19 Декабря 2019 745
15:28, 19 Декабря 2019 522
15:24, 19 Декабря 2019 477
13:26, 19 Декабря 2019 834
09:25, 19 Декабря 2019 941
09:24, 19 Декабря 2019 701
20:20, 18 Декабря 2019 955
19:37, 18 Декабря 2019 844
17:51, 18 Декабря 2019 754

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Круглый стол «Диалог бизнеса Крым-Абхазия: развитие торговых отношений» прошел в Сухуме

Круглый стол «Диалог бизнеса Крым-Абхазия: развитие торговых отношений» прошел в Сухуме

14:17, 24 Декабря 2019
Круглый стол «Диалог бизнеса Крым-Абхазия: развитие торговых отношений» прошел в Сухуме
Организаторы мероприятия – Фонд международного делового сотрудничества, ТПП РА, Министерство экономического развития Республики Крым, АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта».

Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В зале заседаний Кабинета Министров РА состоялся круглый стол «Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений», в котором приняли участие представители делового сообщества и правительств Абхазии и Крыма.

Открывая круглый стол, президент Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия отметил: «Абхазия последние 10 лет тесно сотрудничает со многими регионами России, а последние 5 лет наладилось сотрудничество с Республикой Крым, которая представляет большой экономический интерес для нашей страны. После открытия международного железнодорожного моста в Крым появились новые возможности для нашего экономического партнерства».

Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба подчеркнул: «Мы с удовольствием отмечаем, что между республиками складываются добрые партнерские отношения. Пребывая с деловым визитом в Симферополе, в рамках работы Межправительственной комиссии, мы убедились, что Правительство Крыма очень ответственно относится к этому».

Со своей стороны, руководитель крымской делегации, первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян сообщил: «Мы рассчитываем, что в рамках бизнес-миссии, которую мы планируем осуществить на территории Абхазии, наши представители предпринимательской деятельности найдут точки соприкосновения с бизнес-сообществом Абхазии, и это плодотворно скажется на социально-экономическом развитии двух республик».

Заместитель директора АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Яков Слуцкий рассказал о деятельности организации: «Абхазия является нашим стратегическим партнером. В системе геополитических процессов, которые происходят сегодня в мире, мы выстраиваем отношения в рамках двустороннего сотрудничества. Вопрос только в том, чтобы правильно выстроить управление и проанализировать ближние и дальние перспективы работы. Площадки для сотрудничества с обеих сторон уже существуют – это Южный региональный Центр поддержки экспорта и Фонд международного делового сотрудничества. Центр призван объединять крымских бизнесменов для проработки перспектив экспорта и других направлений международного делового сотрудничества. Сегодня в Центре зарегистрировано более 300 субъектов малого и среднего бизнеса. Мы уже наладили сотрудничество с такими странами, как Армения, Сербия, Азербайджан, Кипр, Казахстан, Израиль, Индия, Сирия, Китай, Турция, Иран, Беларусь, Норвегия. Сегодня мы вышли на такой этап развития, что можем гарантированно говорить о реализации проектов по созданию совместных предприятий в области высоких технологий».

В рамках круглого стола делегаты из Крыма, представляющие бизнес-сообщество, презентовали свои услуги и выразили готовность к сотрудничеству с коллегами из Абхазии.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика