Круглый стол «Диалог бизнеса Крым-Абхазия: развитие торговых отношений» прошел в Сухуме

Организаторы мероприятия – Фонд международного делового сотрудничества, ТПП РА, Министерство экономического развития Республики Крым, АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта».



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В зале заседаний Кабинета Министров РА состоялся круглый стол «Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений», в котором приняли участие представители делового сообщества и правительств Абхазии и Крыма.



Открывая круглый стол, президент Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия отметил: «Абхазия последние 10 лет тесно сотрудничает со многими регионами России, а последние 5 лет наладилось сотрудничество с Республикой Крым, которая представляет большой экономический интерес для нашей страны. После открытия международного железнодорожного моста в Крым появились новые возможности для нашего экономического партнерства».



Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба подчеркнул: «Мы с удовольствием отмечаем, что между республиками складываются добрые партнерские отношения. Пребывая с деловым визитом в Симферополе, в рамках работы Межправительственной комиссии, мы убедились, что Правительство Крыма очень ответственно относится к этому».



Со своей стороны, руководитель крымской делегации, первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян сообщил: «Мы рассчитываем, что в рамках бизнес-миссии, которую мы планируем осуществить на территории Абхазии, наши представители предпринимательской деятельности найдут точки соприкосновения с бизнес-сообществом Абхазии, и это плодотворно скажется на социально-экономическом развитии двух республик».



Заместитель директора АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Яков Слуцкий рассказал о деятельности организации: «Абхазия является нашим стратегическим партнером. В системе геополитических процессов, которые происходят сегодня в мире, мы выстраиваем отношения в рамках двустороннего сотрудничества. Вопрос только в том, чтобы правильно выстроить управление и проанализировать ближние и дальние перспективы работы. Площадки для сотрудничества с обеих сторон уже существуют – это Южный региональный Центр поддержки экспорта и Фонд международного делового сотрудничества. Центр призван объединять крымских бизнесменов для проработки перспектив экспорта и других направлений международного делового сотрудничества. Сегодня в Центре зарегистрировано более 300 субъектов малого и среднего бизнеса. Мы уже наладили сотрудничество с такими странами, как Армения, Сербия, Азербайджан, Кипр, Казахстан, Израиль, Индия, Сирия, Китай, Турция, Иран, Беларусь, Норвегия. Сегодня мы вышли на такой этап развития, что можем гарантированно говорить о реализации проектов по созданию совместных предприятий в области высоких технологий».



В рамках круглого стола делегаты из Крыма, представляющие бизнес-сообщество, презентовали свои услуги и выразили готовность к сотрудничеству с коллегами из Абхазии.