15:37, 7 Июля 2020 29
14:58, 7 Июля 2020 74
13:06, 7 Июля 2020 208
12:15, 7 Июля 2020 246
15:52, 6 Июля 2020 531
15:00, 6 Июля 2020 683
14:49, 6 Июля 2020 431
14:03, 6 Июля 2020 468
13:50, 6 Июля 2020 477
13:49, 4 Июля 2020 679
13:47, 4 Июля 2020 739
13:36, 4 Июля 2020 544
13:28, 4 Июля 2020 556
20:59, 3 Июля 2020 1358
20:51, 3 Июля 2020 597
18:28, 3 Июля 2020 709
17:27, 3 Июля 2020 802
15:26, 3 Июля 2020 589
15:07, 3 Июля 2020 676
15:01, 3 Июля 2020 942
14:27, 3 Июля 2020 927
14:15, 3 Июля 2020 773
14:07, 3 Июля 2020 632
11:55, 3 Июля 2020 638
23:02, 2 Июля 2020 1591
Популярное
30.06.2020 1702
02.07.2020 1564
03.07.2020 1358
01.07.2020 1233
03.07.2020 942
«Кровавая свадьба»: РУСДРАМ представляет спектакль о любви и смерти
15:37, 7 Июля 2020
Премьера состоится 10 и 11 июля.
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. 10 и 11 июля в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера спектакля «Кровавая свадьба».
Как отмечается в анонсе спектакля, «Кровавая свадьба» - великое творение Федерико Гарсии Лорки о непобедимой, всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о любви и смерти.
Над спектаклем работала постановочная команда, возглавляемая режиссёром Марией Романовой из Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Художник-постановщик - Мария Филаретова, художник по костюмам - Наталья Шпанова, режиссёр по пластике - Римма Саркисян, музыкальное оформление - Владимир Бычковский, художник по свету - лауреат высшей театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев.
В спектакле заняты разные поколения артистов РУСДРАМа. Вместе с заслуженными артистами Наталией Папаскири и Джамбулом Жордания, актрисой Анной Гюрегян, роли в спектакле исполняют Мадлена Барциц, Осман Абухба, Рубен Депелян, Саид Лазба, Лоида Тыркба, Милана Ломия, Эмиль Петров, Руслан Жиба, Валерия Латария и София Квачахия.
По словам режиссёра Марии Романовой: «Кровавая свадьба» - спектакль о высшей любви, о проявлении высшей страсти, с которой человек порой не может совладать. Дело не в том, чтобы поступать правильно или нет. И Лорка об этом писал: есть мотивы и законы, которые живут в нас и движут нами. Для меня в этом материале главный итог - глубинное осознание и прощение, бессмысленность мести. Есть высший закон - это закон любви».
«Мы давно ждали эту премьеру. По разным причинам выпуск спектакля откладывался. Спектакль репетировался долго, многие решения менялись со временем, уточнялись детали. Я бы не сказал, что Мария Романова «ставит» спектакль - она буквально ткёт его из воздуха, настроения, ощущений, чувств, смыслов и образов. Думаю, это правильный подход к столь трепетному, ускользающему, мифологическому тексту Лорки. Вместе с актерами и художниками Романовой удалось создать пронзительно красивый и чувственный спектакль, который поразит воображение зрителей», - отметил генеральный директор театра Ираклий Хинтба.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.