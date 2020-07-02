«Кровавая свадьба»: РУСДРАМ представляет спектакль о любви и смерти



Премьера состоится 10 и 11 июля.



Сухум. 7 июля. Апсныпресс. 10 и 11 июля в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера спектакля «Кровавая свадьба».

Как отмечается в анонсе спектакля, «Кровавая свадьба» - великое творение Федерико Гарсии Лорки о непобедимой, всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о любви и смерти.



Над спектаклем работала постановочная команда, возглавляемая режиссёром Марией Романовой из Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Художник-постановщик - Мария Филаретова, художник по костюмам - Наталья Шпанова, режиссёр по пластике - Римма Саркисян, музыкальное оформление - Владимир Бычковский, художник по свету - лауреат высшей театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев.



В спектакле заняты разные поколения артистов РУСДРАМа. Вместе с заслуженными артистами Наталией Папаскири и Джамбулом Жордания, актрисой Анной Гюрегян, роли в спектакле исполняют Мадлена Барциц, Осман Абухба, Рубен Депелян, Саид Лазба, Лоида Тыркба, Милана Ломия, Эмиль Петров, Руслан Жиба, Валерия Латария и София Квачахия.

По словам режиссёра Марии Романовой: «Кровавая свадьба» - спектакль о высшей любви, о проявлении высшей страсти, с которой человек порой не может совладать. Дело не в том, чтобы поступать правильно или нет. И Лорка об этом писал: есть мотивы и законы, которые живут в нас и движут нами. Для меня в этом материале главный итог - глубинное осознание и прощение, бессмысленность мести. Есть высший закон - это закон любви».



«Мы давно ждали эту премьеру. По разным причинам выпуск спектакля откладывался. Спектакль репетировался долго, многие решения менялись со временем, уточнялись детали. Я бы не сказал, что Мария Романова «ставит» спектакль - она буквально ткёт его из воздуха, настроения, ощущений, чувств, смыслов и образов. Думаю, это правильный подход к столь трепетному, ускользающему, мифологическому тексту Лорки. Вместе с актерами и художниками Романовой удалось создать пронзительно красивый и чувственный спектакль, который поразит воображение зрителей», - отметил генеральный директор театра Ираклий Хинтба.



