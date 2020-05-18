19:21, 19 Мая 2020 46
18:33, 19 Мая 2020 74
18:17, 19 Мая 2020 93
16:48, 19 Мая 2020 157
16:16, 19 Мая 2020 173
14:48, 19 Мая 2020 136
13:43, 19 Мая 2020 201
08:26, 19 Мая 2020 254
21:13, 18 Мая 2020 161
20:03, 18 Мая 2020 501
19:31, 18 Мая 2020 493
18:34, 18 Мая 2020 505
16:58, 18 Мая 2020 2627
14:25, 18 Мая 2020 551
14:03, 18 Мая 2020 452
14:00, 18 Мая 2020 332
13:26, 18 Мая 2020 710
20:09, 15 Мая 2020 1546
15:10, 15 Мая 2020 979
15:01, 15 Мая 2020 831
14:04, 15 Мая 2020 1349
13:18, 15 Мая 2020 982
13:08, 15 Мая 2020 1046
19:40, 14 Мая 2020 1731
Популярное
18.05.2020 2630
13.05.2020 2465
13.05.2020 1759
13.05.2020 1605
15.05.2020 1549
15.05.2020 1349
Кристина Озган провела совещание с подрядчиками
87
18:17, 19 Мая 2020
В Минэке прошло совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, государственный контракт по прокладке трубопровода протяженностью 22,5 км через села Куланырхуа, Дурипш, Мгудзырхуа и Абгархук общей стоимостью 100,1 млн. рублей был заключен в 2019 году.
«На сегодняшний день мероприятия не завершены. Выполнено порядка 55% от объема запланированных работ. Есть вопросы финансового характера в связи с тем, что была достаточно усложненная схема реализации работ», - сказала Кристина Озган.
Озган дала поручения Управлению капитального строительства и генеральному подрядчику до конца недели провести акт сверок, определиться с текущим положением дел по финансированию объектов и по факту выполненных работ.
Также Кристина Озган призвала подрядчиков в ускоренном режиме завершить все работы в ближайший месяц.
«Возможно по одному из оставшихся участков, протяженностью 5 км, работы продлятся более одного месяца. Тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы максимально укоротить сроки всех этих мероприятий, чтобы завершить Инвестиционную программу 2017-2019 гг.», - подытожила министр.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, государственный контракт по прокладке трубопровода протяженностью 22,5 км через села Куланырхуа, Дурипш, Мгудзырхуа и Абгархук общей стоимостью 100,1 млн. рублей был заключен в 2019 году.
«На сегодняшний день мероприятия не завершены. Выполнено порядка 55% от объема запланированных работ. Есть вопросы финансового характера в связи с тем, что была достаточно усложненная схема реализации работ», - сказала Кристина Озган.
Озган дала поручения Управлению капитального строительства и генеральному подрядчику до конца недели провести акт сверок, определиться с текущим положением дел по финансированию объектов и по факту выполненных работ.
Также Кристина Озган призвала подрядчиков в ускоренном режиме завершить все работы в ближайший месяц.
«Возможно по одному из оставшихся участков, протяженностью 5 км, работы продлятся более одного месяца. Тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы максимально укоротить сроки всех этих мероприятий, чтобы завершить Инвестиционную программу 2017-2019 гг.», - подытожила министр.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.