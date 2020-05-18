В Минэке прошло совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе.



Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.



Как отмечается в сообщении, государственный контракт по прокладке трубопровода протяженностью 22,5 км через села Куланырхуа, Дурипш, Мгудзырхуа и Абгархук общей стоимостью 100,1 млн. рублей был заключен в 2019 году.



«На сегодняшний день мероприятия не завершены. Выполнено порядка 55% от объема запланированных работ. Есть вопросы финансового характера в связи с тем, что была достаточно усложненная схема реализации работ», - сказала Кристина Озган.



Озган дала поручения Управлению капитального строительства и генеральному подрядчику до конца недели провести акт сверок, определиться с текущим положением дел по финансированию объектов и по факту выполненных работ.



Также Кристина Озган призвала подрядчиков в ускоренном режиме завершить все работы в ближайший месяц.

«Возможно по одному из оставшихся участков, протяженностью 5 км, работы продлятся более одного месяца. Тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы максимально укоротить сроки всех этих мероприятий, чтобы завершить Инвестиционную программу 2017-2019 гг.», - подытожила министр.

