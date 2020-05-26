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Кристина Озган провела совещание по вопросам реформирования учета и статистики
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11:47, 2 Июня 2020
Вице-премьер, министр экономики проинформировала участников встречи о том, что Госкомитет по статистике уже имеет предложения по данным вопросам и не раз предлагал их на рассмотрение Правительству.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган на совещании с представителями Минтуризма, Минсельхоза, Министерства по налогам и сборам и Госкомстата обсудила вопросы реформирования учета и статистики.
Кристина Озган проинформировала участников встречи о том, что Госкомитет по статистике уже имеет предложения по данным вопросам и не раз предлагал их на рассмотрение Правительству.
«Мы посчитали необходимым обсудить данные предложения с представителями ведущих министерств и выработать конкретные меры на краткосрочную и долгосрочную перспективу», – отметила она.
Председатель Госкомстата Кама Гогия уточнила, что в отличие от России, в Абхазии действует советская система учета.
«Жизнь меняется, и у нас возникли новые организационно-правовые формы. Многие стали переходить на ИП (индивидуальное предпринимательство). У нас в законодательстве не указано, чтобы ИП обязаны были отчитываться, поэтому статистика стала ухудшаться», – сказала Гогия.
По словам Гогия, из-за невозможности полноценного учета ИП, у Госкомстата нет достоверных данных и по туристической отрасли. Например, у значительного числа граждан имеются гостевые дома, статус которых до сих пор не определен.
«В позапрошлом году мы утверждали новые формы отчетности для Министерства по курортам и туризму, но никакого продвижения так и не было», – добавила Кама Гогия.
Со своей стороны министр туризма Теймураз Хишба отметил, что для завершения внедрения новой формы отчетности необходимо перейти на электронную систему, аналогичную как у Министерства по налогам и сборам.
По линии Министерства сельского хозяйства, председатель Госкомстата Кама Гогия отметила, что несмотря на принятое несколько лет назад постановление Кабинета Министров о проведении сельхозпереписи, она так и не была проведена.
Кама Гогия считает, что отдельной формы отчетности для Министерства сельского хозяйства разрабатывать нет необходимости, а лучше ввести похозяйственную книгу, которую будут вести представители региональных отделений Государственного комитета по статистике.
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия отметил, что главная проблема заключается в обеспечении реализации статистических отчетов. «Кама Алексеевна поставила актуальные вопросы – это предоставление отчетности индивидуальными предпринимателями. Другой, не менее сложный вопрос, касается предпринимателей, осуществляющих деятельность, подпадающих под специальный режим налогообложения – эта сфера вообще никак не учитывается», – уточнил Курмазия.
Таким образом, по его словам, на сегодняшний день статистическая отчетность физических лиц практически отсутствует. Для решения данной проблемы Министерством по налогам и сборам разработан законопроект «О внесении изменений в Закон «О государственной регистрации», который уже находится в Правительстве. Данные изменения позволят предпринимателям предоставлять отчетность в «одно окно» и избежать дублирование предоставления документов.
Кристина Озган предложила использовать наработки Министерства по налогам и сборам и адаптировать их с учетом предложений Госкомстата. «Такой механизм соответствует современным требованиям и, на мой взгляд, безусловно, улучшит и скорректирует тот учет, который сегодня ведется, в сторону актуальных данных», – подытожила она.
Второй вопрос, который рассматривался на совещании, заключался в необходимости перехода на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), в то время, как в Абхазии до сих пор используется Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).
Резюмируя итоги совещания, Кристина Озган попросила участников максимально активно участвовать в решении данных вопросов.
«Мы со своей стороны сформулируем ваши предложения в соответствующий проект решения Правительства и отправим вам на согласование», – заключила вице-премьер, Министр экономики Кристина Озган.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган на совещании с представителями Минтуризма, Минсельхоза, Министерства по налогам и сборам и Госкомстата обсудила вопросы реформирования учета и статистики.
Кристина Озган проинформировала участников встречи о том, что Госкомитет по статистике уже имеет предложения по данным вопросам и не раз предлагал их на рассмотрение Правительству.
«Мы посчитали необходимым обсудить данные предложения с представителями ведущих министерств и выработать конкретные меры на краткосрочную и долгосрочную перспективу», – отметила она.
Председатель Госкомстата Кама Гогия уточнила, что в отличие от России, в Абхазии действует советская система учета.
«Жизнь меняется, и у нас возникли новые организационно-правовые формы. Многие стали переходить на ИП (индивидуальное предпринимательство). У нас в законодательстве не указано, чтобы ИП обязаны были отчитываться, поэтому статистика стала ухудшаться», – сказала Гогия.
По словам Гогия, из-за невозможности полноценного учета ИП, у Госкомстата нет достоверных данных и по туристической отрасли. Например, у значительного числа граждан имеются гостевые дома, статус которых до сих пор не определен.
«В позапрошлом году мы утверждали новые формы отчетности для Министерства по курортам и туризму, но никакого продвижения так и не было», – добавила Кама Гогия.
Со своей стороны министр туризма Теймураз Хишба отметил, что для завершения внедрения новой формы отчетности необходимо перейти на электронную систему, аналогичную как у Министерства по налогам и сборам.
По линии Министерства сельского хозяйства, председатель Госкомстата Кама Гогия отметила, что несмотря на принятое несколько лет назад постановление Кабинета Министров о проведении сельхозпереписи, она так и не была проведена.
Кама Гогия считает, что отдельной формы отчетности для Министерства сельского хозяйства разрабатывать нет необходимости, а лучше ввести похозяйственную книгу, которую будут вести представители региональных отделений Государственного комитета по статистике.
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия отметил, что главная проблема заключается в обеспечении реализации статистических отчетов. «Кама Алексеевна поставила актуальные вопросы – это предоставление отчетности индивидуальными предпринимателями. Другой, не менее сложный вопрос, касается предпринимателей, осуществляющих деятельность, подпадающих под специальный режим налогообложения – эта сфера вообще никак не учитывается», – уточнил Курмазия.
Таким образом, по его словам, на сегодняшний день статистическая отчетность физических лиц практически отсутствует. Для решения данной проблемы Министерством по налогам и сборам разработан законопроект «О внесении изменений в Закон «О государственной регистрации», который уже находится в Правительстве. Данные изменения позволят предпринимателям предоставлять отчетность в «одно окно» и избежать дублирование предоставления документов.
Кристина Озган предложила использовать наработки Министерства по налогам и сборам и адаптировать их с учетом предложений Госкомстата. «Такой механизм соответствует современным требованиям и, на мой взгляд, безусловно, улучшит и скорректирует тот учет, который сегодня ведется, в сторону актуальных данных», – подытожила она.
Второй вопрос, который рассматривался на совещании, заключался в необходимости перехода на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), в то время, как в Абхазии до сих пор используется Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).
Резюмируя итоги совещания, Кристина Озган попросила участников максимально активно участвовать в решении данных вопросов.
«Мы со своей стороны сформулируем ваши предложения в соответствующий проект решения Правительства и отправим вам на согласование», – заключила вице-премьер, Министр экономики Кристина Озган.
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