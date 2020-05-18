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Кристина Озган проинспектировала строительство Ткуарчалской больницы
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12:16, 22 Мая 2020
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия совершила рабочую поездку в Ткуарчал.
Сухум. 21 мая Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Ткуарчал и проинспектировала строительные работы Центральной районной больницы. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики РА.
Как уточняется в сообщении, Ткуарчалская ЦРБ возводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Строительство объекта началось в 2017 году и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Финансовый лимит по объекту составлял 258 млн рублей, на сегодняшний день основная часть предусмотренного объема средств профинансирована – 226 млн рублей.
Осмотрев строительство, Кристина Озган отметила ненадлежащее качество работ и указала на большое количество нарушений. «Основная проблема заключается в том, что, по моему мнению, здесь могут возникнуть вопросы финансового характера для завершения работ по данному объекту, потому что основная сумма финансирования уже практически выделена», - пояснила Озган.
Министр экономики напомнила, что контрактом предусмотрено обязательное условие – с подрядчика удерживается 10% стоимости работ, которые оплачиваются только после завершения строительства объекта и передачи его в эксплуатацию. Таким образом, почти 30% предстоящих работ на данный момент фактически не имеют источника финансирования. «Там остаются небольшие средства, но по тому, что я увидела, думаю, их может не хватить. Мы сейчас будем в этом разбираться и определимся, как действовать дальше», - подчеркнула министр.
По мнению Кристины Озган, изначально не достаточно предметно было проработано техзадание и, возможно, сметная документация, как основной документ, по которому ведутся работы. В таком случае, уточнила она, в процессе строительства подрядчик был вынужден выполнить определенный объем работ, не предусмотренный сметой. «Объект надо заканчивать при любых обстоятельствах. Люди его ждут, и мы не можем допускать остановки работ», - подытожила Кристина Озган.
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