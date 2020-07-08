Кристина Озган продолжает инспекцию в Гагрском районе

В рамках поездки вице-премьер, министр экономики РА побывала на объектах Инвестпрограммы 2017-2019 гг.



Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган в рамках рабочей поездки по Гагрскому району проинспектировала работы на переходящих объектах Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА 2017-2019 гг. Об этом сообщается на сайте Минэка.



Как отмечается в сообщении, восстановительные работы колоннады и укладка плитки на набережной в Приморском парке г. Гагра идет в соответствии с новым графиком. По мнению Кристины Озган, подрядчики успеют закончить работы в установленные сроки – до 31 июля 2020 года. Кроме того, на канализационной насосной станции №4, по сообщению подрядчика, все технические проблемы устранены. «С начала контроля с нашей стороны по сегодняшний день, практически, все проблемные вопросы были сняты. До конца месяца мы этот объект сдадим», - сказала Кристина Озган.



Также, Кристина Озган посетила насосную станцию №4, которая была восстановлена и сдана еще в 2013-2014 году. «Данный объект даже не был принят на баланс Администрации Гагрского района. За прошедшие 6 лет он не только не эксплуатировался, но и находился без присмотра», - отметила она. За прошедшее время зданию и имуществу на объекте был нанесен серьезный ущерб, а именно: срезаны все провода, частично повреждено оборудование и отделка помещений. «Необходимо оценить уровень нанесенного ущерба и определить источники финансирования на восстановительные работы», - подчеркнула Кристина Озган. По мнению Озган, к такому положению дел привело отсутствие хозяйского подхода к делу.