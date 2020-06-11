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Кристина Озган представила коллективу госкомпании «Абхазтоп» нового руководителя
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12:51, 12 Июня 2020
В соответствии с приказом вице-премьера, министра экономики исполняющим обязанности генерального директора ГК «Абхазтоп», назначен Рамаз Джопуа.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу государственной компании «Абхазтоп» нового руководителя Рамаза Джопуа. Об этом сообщает пресс-служба Минэка.
Представляя нового главу госкомпании, Кристина Озган сказала: «Рамаз Ингиштерович достаточно опытный человек. «Абхазтоп» - крупная компания с оборотом более 800 млн рублей. Это говорит о том, что на вас возложена ответственная задача эффективно управлять государственной собственностью и приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной».
При этом, министр отметила, что финансовая ситуация на предприятии непростая и нестабильная - числится значительная дебиторская задолженность, с которой новому руководству предстоит провести большую и кропотливую работу.
По словам Кристины Озган, прибыль ГК «Абхазтоп» составляет примерно 2% от оборота, что критически мало и говорит о неэффективной работе.
«На сегодняшний день у нас по всему государственному сектору очень большие проблемы. Государственные компании - это не частный бизнес. И ваша задача сохранять собственность и повышать эффективность ее использования», - добавила Озган.
Вице-премьер, министр экономики отметила, что действующее руководство ГК «Абхазтоп» за несколько месяцев своей работы предприняло большие усилия для стабилизации ситуации и поблагодарила бывшего исполняющего обязанности гендиректора Валерия Ардзинба за проделанную работу.
В свою очередь, и.о. генерального директора Рамаз Джопуа выразил благодарность руководству республики за оказанное доверие и отметил, что в своей работе будет опираться на поддержку коллектива.
В заключении Кристина Озган сообщила, что в Минэкономики формируется перечень предложений по изменению ситуации в госсекторе для предоставления в последующем руководству республики.
Она подчеркнула, что в соответствии с новой формой отчетности расходы подведомственных госкомпаний будут согласовываться с Министерством экономики.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу государственной компании «Абхазтоп» нового руководителя Рамаза Джопуа. Об этом сообщает пресс-служба Минэка.
Представляя нового главу госкомпании, Кристина Озган сказала: «Рамаз Ингиштерович достаточно опытный человек. «Абхазтоп» - крупная компания с оборотом более 800 млн рублей. Это говорит о том, что на вас возложена ответственная задача эффективно управлять государственной собственностью и приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной».
При этом, министр отметила, что финансовая ситуация на предприятии непростая и нестабильная - числится значительная дебиторская задолженность, с которой новому руководству предстоит провести большую и кропотливую работу.
По словам Кристины Озган, прибыль ГК «Абхазтоп» составляет примерно 2% от оборота, что критически мало и говорит о неэффективной работе.
«На сегодняшний день у нас по всему государственному сектору очень большие проблемы. Государственные компании - это не частный бизнес. И ваша задача сохранять собственность и повышать эффективность ее использования», - добавила Озган.
Вице-премьер, министр экономики отметила, что действующее руководство ГК «Абхазтоп» за несколько месяцев своей работы предприняло большие усилия для стабилизации ситуации и поблагодарила бывшего исполняющего обязанности гендиректора Валерия Ардзинба за проделанную работу.
В свою очередь, и.о. генерального директора Рамаз Джопуа выразил благодарность руководству республики за оказанное доверие и отметил, что в своей работе будет опираться на поддержку коллектива.
В заключении Кристина Озган сообщила, что в Минэкономики формируется перечень предложений по изменению ситуации в госсекторе для предоставления в последующем руководству республики.
Она подчеркнула, что в соответствии с новой формой отчетности расходы подведомственных госкомпаний будут согласовываться с Министерством экономики.
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