Кристина Озган представила коллективу госкомпании «Абхазтоп» нового руководителя

В соответствии с приказом вице-премьера, министра экономики исполняющим обязанности генерального директора ГК «Абхазтоп», назначен Рамаз Джопуа.



Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу государственной компании «Абхазтоп» нового руководителя Рамаза Джопуа. Об этом сообщает пресс-служба Минэка.



Представляя нового главу госкомпании, Кристина Озган сказала: «Рамаз Ингиштерович достаточно опытный человек. «Абхазтоп» - крупная компания с оборотом более 800 млн рублей. Это говорит о том, что на вас возложена ответственная задача эффективно управлять государственной собственностью и приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной».



При этом, министр отметила, что финансовая ситуация на предприятии непростая и нестабильная - числится значительная дебиторская задолженность, с которой новому руководству предстоит провести большую и кропотливую работу.



По словам Кристины Озган, прибыль ГК «Абхазтоп» составляет примерно 2% от оборота, что критически мало и говорит о неэффективной работе.



«На сегодняшний день у нас по всему государственному сектору очень большие проблемы. Государственные компании - это не частный бизнес. И ваша задача сохранять собственность и повышать эффективность ее использования», - добавила Озган.



Вице-премьер, министр экономики отметила, что действующее руководство ГК «Абхазтоп» за несколько месяцев своей работы предприняло большие усилия для стабилизации ситуации и поблагодарила бывшего исполняющего обязанности гендиректора Валерия Ардзинба за проделанную работу.



В свою очередь, и.о. генерального директора Рамаз Джопуа выразил благодарность руководству республики за оказанное доверие и отметил, что в своей работе будет опираться на поддержку коллектива.



В заключении Кристина Озган сообщила, что в Минэкономики формируется перечень предложений по изменению ситуации в госсекторе для предоставления в последующем руководству республики.



Она подчеркнула, что в соответствии с новой формой отчетности расходы подведомственных госкомпаний будут согласовываться с Министерством экономики.



