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Кристина Озган посетила объекты Инвестпрограммы в Очамчыре и Ткуарчале

19:20, 24 Июля 2020
Кристина Озган посетила объекты Инвестпрограммы в Очамчыре и Ткуарчале
Детсад в  г. Очамчыра должен быть введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Сухум. 24 июля  2020. Апсныпресс.  Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган совершила рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в г.  Очамчыра Озган оценила проведенные работы по строительству детского сада в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.

Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось в марте 2020 года. Общая сметная стоимость объекта 129,6 млн рублей.
По словам Кристины Озган, в марте 2020 года был подписан акт о вводе  объекта в эксплуатацию, но по сей день остаются  нерешенными  некоторые организационные вопросы.

Она поручила руководству РУП «Апсныргылара» и Администрации Очамчырского района в кратчайшие сроки завершить процедуру ввода объекта в эксплуатацию.
В Ткуарчале Кристина Озган повторно проинспектировала строительство Центральной районной больницы  и отметила положительную динамику хода работ.

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