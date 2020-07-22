Кристина Озган посетила объекты Инвестпрограммы в Очамчыре и Ткуарчале

Детсад в г. Очамчыра должен быть введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки.



Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган совершила рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в г. Очамчыра Озган оценила проведенные работы по строительству детского сада в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.



Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось в марте 2020 года. Общая сметная стоимость объекта 129,6 млн рублей.

По словам Кристины Озган, в марте 2020 года был подписан акт о вводе объекта в эксплуатацию, но по сей день остаются нерешенными некоторые организационные вопросы.



Она поручила руководству РУП «Апсныргылара» и Администрации Очамчырского района в кратчайшие сроки завершить процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

В Ткуарчале Кристина Озган повторно проинспектировала строительство Центральной районной больницы и отметила положительную динамику хода работ.

