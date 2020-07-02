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Кристина Озган обсудила строительство магистральных водопроводных сетей в селах Гудаутского района

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17:12, 8 Июля 2020
Кристина Озган обсудила строительство магистральных водопроводных сетей в селах Гудаутского района
Вице-премьер, министр экономики РА провела совещание с главой Администрации Гудаутского района.

Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание с главой Администрации Гудаутского района Багратом Боджгуа по вопросам строительства магистральных водопроводных сетей в селах Абгархук, Куланырхуа и Мгудзырхуа. Об этом сообщается на сайте Минэка.

Как говорится в сообщении, Кристина Озган обратила внимание на то, что выполнение проекта затянулось на 3 года, и объекты необходимо сдать в короткие сроки. «На данный момент уже решен вопрос с финансированием. С вашей стороны просим осуществлять контроль за ходом работ и за использованием денежных средств», – обратилась она к главе Администрации Гудаутского района.

На совещании начальник водоканала Гудауты рассказал о ходе работ и сообщил об определенных сложностях на участке в селе Абгархук.

Кристина Озган рекомендовала руководству водоканал провести совещание с подрядчиками для выявления всех проблемных вопросов, и в еженедельном режиме проводить выездные инспекции на места строительства.

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