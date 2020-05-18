Кристина Озган о дороге на Каманы: объект может быть сдан в течение 2 месяцев

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку.



Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган проинспектировала ход работ по восстановлению автодороги на участке ул. Гумская – с. Каманы. Объект восстанавливается в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Министераства.



Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложил министру, что контракт с подрядной организацией был заключен в 2017 году, общая сметная стоимость объекта составляет 110,92 млн рублей. Часть работ по возведению искусственных сооружений на сумму 38,13 млн рублей уже выполнена в 2017 году. На укладку асфальтобетонного покрытия контрактом предусмотрено 68,58 млн рублей, на сегодняшний день выполнено менее 50% работ.



«На объекте проведены работы по укреплению берега реки, ремонту моста, расчистке русла Восточной Гумы и ремонту подпорной стены. Уложено 38 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, осталось уложить еще 36 тысяч квадратных метров. Подрядная организация нарушила сроки и график», - сообщил Тимур Агрба.



При этом генеральный директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба отметил, что сроки были нарушены из-за поручения направить данную подрядную организацию на другие объекты, а также из-за несвоевременной оплаты работ.



Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что в таком случае необходимо было пересмотреть контракты, сделать взаиморассчеты с заказчиком и поручить другим подрядчикам довести объект до завершения в установленные сроки.



«У нас может быть изменение фактической стоимости, так как цены меняются. Объект стоит, люди ждут. Мы не можем допускать такого серьезного отвлечения средств. Деньги заморожены 2 года, за эти средства можно было бы сделать и другие участки дороги», - сказала она.



Со своей стороны, начальник УКС предложил подключить другую подрядную организацию для выполнения работ.

«Если мы сейчас оперативно решим все организационные вопросы, то объект будет сдан в течение 2 месяцев», - отметила Кристина Озган.



Министр отвела на решение проблем неделю.

