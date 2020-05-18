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Кристина Озган о дороге на Каманы: объект может быть сдан в течение 2 месяцев
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16:48, 19 Мая 2020
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган проинспектировала ход работ по восстановлению автодороги на участке ул. Гумская – с. Каманы. Объект восстанавливается в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Министераства.
Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложил министру, что контракт с подрядной организацией был заключен в 2017 году, общая сметная стоимость объекта составляет 110,92 млн рублей. Часть работ по возведению искусственных сооружений на сумму 38,13 млн рублей уже выполнена в 2017 году. На укладку асфальтобетонного покрытия контрактом предусмотрено 68,58 млн рублей, на сегодняшний день выполнено менее 50% работ.
«На объекте проведены работы по укреплению берега реки, ремонту моста, расчистке русла Восточной Гумы и ремонту подпорной стены. Уложено 38 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, осталось уложить еще 36 тысяч квадратных метров. Подрядная организация нарушила сроки и график», - сообщил Тимур Агрба.
При этом генеральный директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба отметил, что сроки были нарушены из-за поручения направить данную подрядную организацию на другие объекты, а также из-за несвоевременной оплаты работ.
Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что в таком случае необходимо было пересмотреть контракты, сделать взаиморассчеты с заказчиком и поручить другим подрядчикам довести объект до завершения в установленные сроки.
«У нас может быть изменение фактической стоимости, так как цены меняются. Объект стоит, люди ждут. Мы не можем допускать такого серьезного отвлечения средств. Деньги заморожены 2 года, за эти средства можно было бы сделать и другие участки дороги», - сказала она.
Со своей стороны, начальник УКС предложил подключить другую подрядную организацию для выполнения работ.
«Если мы сейчас оперативно решим все организационные вопросы, то объект будет сдан в течение 2 месяцев», - отметила Кристина Озган.
Министр отвела на решение проблем неделю.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган проинспектировала ход работ по восстановлению автодороги на участке ул. Гумская – с. Каманы. Объект восстанавливается в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Министераства.
Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложил министру, что контракт с подрядной организацией был заключен в 2017 году, общая сметная стоимость объекта составляет 110,92 млн рублей. Часть работ по возведению искусственных сооружений на сумму 38,13 млн рублей уже выполнена в 2017 году. На укладку асфальтобетонного покрытия контрактом предусмотрено 68,58 млн рублей, на сегодняшний день выполнено менее 50% работ.
«На объекте проведены работы по укреплению берега реки, ремонту моста, расчистке русла Восточной Гумы и ремонту подпорной стены. Уложено 38 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, осталось уложить еще 36 тысяч квадратных метров. Подрядная организация нарушила сроки и график», - сообщил Тимур Агрба.
При этом генеральный директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба отметил, что сроки были нарушены из-за поручения направить данную подрядную организацию на другие объекты, а также из-за несвоевременной оплаты работ.
Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что в таком случае необходимо было пересмотреть контракты, сделать взаиморассчеты с заказчиком и поручить другим подрядчикам довести объект до завершения в установленные сроки.
«У нас может быть изменение фактической стоимости, так как цены меняются. Объект стоит, люди ждут. Мы не можем допускать такого серьезного отвлечения средств. Деньги заморожены 2 года, за эти средства можно было бы сделать и другие участки дороги», - сказала она.
Со своей стороны, начальник УКС предложил подключить другую подрядную организацию для выполнения работ.
«Если мы сейчас оперативно решим все организационные вопросы, то объект будет сдан в течение 2 месяцев», - отметила Кристина Озган.
Министр отвела на решение проблем неделю.
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