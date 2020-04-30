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Кристина Озган назначена вице-премьером, министром экономики Абхазии
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17:48, 4 Мая 2020
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазии Аслан Бжания подписал Указ "О Вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия".
В тексте говорится:
"Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Озган Кристину Константиновну".
(АП): Озган Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухум.
В 1990 году окончила среднюю школу с. Лыхны.
1990 – 1996 гг. обучение на экономическом факультете в Абхазском государственном университете - специальность «экономист-менеджер».
2000 – 2002 гг. – ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования Администрации г. Сухум.
2002 – 2003 гг. – начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
2003 – 2005 гг. – начальник экономического отдела Кабинета Министров Республики Абхазия.
Январь 2005 года – заместитель министра экономики Республики Абхазия.
Февраль 2005 – 2011 гг. – министр экономики Республики Абхазия.
2011 – 2014 гг. заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.
2014 – 2017 годы генеральный директор ООО «Апсны-Ойл».
С 2017 по настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Абхазия».
Кандидат экономических наук.
Замужем. Мать двоих детей.
Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазии Аслан Бжания подписал Указ "О Вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия".
В тексте говорится:
"Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Озган Кристину Константиновну".
(АП): Озган Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухум.
В 1990 году окончила среднюю школу с. Лыхны.
1990 – 1996 гг. обучение на экономическом факультете в Абхазском государственном университете - специальность «экономист-менеджер».
2000 – 2002 гг. – ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования Администрации г. Сухум.
2002 – 2003 гг. – начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
2003 – 2005 гг. – начальник экономического отдела Кабинета Министров Республики Абхазия.
Январь 2005 года – заместитель министра экономики Республики Абхазия.
Февраль 2005 – 2011 гг. – министр экономики Республики Абхазия.
2011 – 2014 гг. заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.
2014 – 2017 годы генеральный директор ООО «Апсны-Ойл».
С 2017 по настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Абхазия».
Кандидат экономических наук.
Замужем. Мать двоих детей.
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