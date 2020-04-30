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Кристина Озган назначена вице-премьером, министром экономики Абхазии

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17:48, 4 Мая 2020
Кристина Озган назначена вице-премьером, министром экономики Абхазии
 Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазии Аслан Бжания подписал Указ "О Вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия".

В тексте говорится: 

"Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Озган Кристину Константиновну".

(АП): Озган Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухум.
 
В 1990 году окончила среднюю школу с. Лыхны.

1990 – 1996 гг. обучение на экономическом  факультете в Абхазском государственном университете -  специальность «экономист-менеджер».
 
2000 – 2002 гг. – ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования Администрации г. Сухум.

2002 – 2003 гг. – начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.

2003 – 2005 гг. – начальник экономического отдела Кабинета Министров Республики Абхазия.

Январь 2005 года – заместитель министра экономики Республики Абхазия.

Февраль 2005 –  2011 гг.  – министр экономики Республики Абхазия.


2011 – 2014 гг. заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.

2014 – 2017 годы генеральный директор ООО «Апсны-Ойл».

С 2017 по настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Абхазия».

Кандидат экономических наук.
 
Замужем. Мать двоих детей.

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