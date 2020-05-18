Кристина Озган и Даур Курмазия обсудили проблемы учета, налогообложения и задолженности по налоговым платежам

В Минэкономики прошла встреча вице-премьера, министра экономики с министром по налогам и сборам.







Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.







Темами встречи стали вопросы проблемы учета, налогообложения и задолженности по налоговым платежам.







В сообщении подчеркивается, что Министерством экономики проводится оценка налоговых поступлений от деятельности различных отраслей экономики, в том числе предприятий госсектора и частных организаций. По поступающим от Министерства по налогам и сборам сведениям за предприятиями и организациями числится значительная задолженность по налоговым платежам, которая градируется на текущую и просроченную задолженность.







«Необходимо выработать план мероприятий по решению этого вопроса с целью повышения уровня администрирования и эффективности мер воздействия. В обществе много мнений относительно эффективности существующей налоговой системы, отсутствия Налогового кодекса, как главного инструмента налоговой политики государства, и справедливости нагрузки на бизнес. Мы обязаны учитывать проблемы и тенденции в экономике и принимать своевременные решения по управлению этой системой», - сказала Кристина Озган.







Министр по налогам и сборам отметил, что у ведомства есть предложения, которые необходимо принимать на уровне Правительства. Среди них концептуальное определение режимов налогообложения, градация бизнеса, упорядочение учета недвижимости и землепользователей, полноценный статистический учет и др.







В ходе встречи Кристина Озган и Даур Курмазия обсудили проблему наращивания задолженности по налогам у госкомпаний, которая имеет тенденцию к росту, а также меры по поддержанию субъектов экономики из-за ограничений введенных в республике в связи с эпидемий коронавирусной инфекции.







Руководители ведомств пришли к выводу, что необходимо определиться в подходах к решению накопившихся проблем и внести соответствующие инициативы на рассмотрение Правительства.