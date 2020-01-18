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Крещенский сочельник и Крещение Господне: Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих
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13:01, 18 Января 2020
В храмах Абхазии готовятся к празднованию Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. Елена Полуян. В Православной церкви сегодня празднуют день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник.
В Сухумском Кафедральном соборе Всенощное бдение начнется сегодня, в 15:00. А завтра православные христиане отметят Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В 8:00 начнется исповедь, часы,
Божественная литургия, после которой будет совершен Чин великого освящения воды. В 13:00 начнется Таинство Святого Крещения. При этом отмечается, что желающим принять Таинство Крещения необходимо прийти в 12.40 и записаться, крещаемым и крестным нужно знать Символ Веры.
В храме Илии Пророка, в поселке Агудзера, сегодня также начнется вечернее Всенощное бдение. А завтра утром – Божественная литургия с Чином великого освящения воды.
В Храме Рождества Богородицы, в селе Адзюбжа, Чин великого освящения воды пройдет в ночь с 18.01 на 19.01 в 21:00.
В Храме свт. Николая Чудотворца, в селе Кутол, также в ночь с 18.01 на 19.01 в 22:00 пройдет Чин великого освящения воды.
Праздник Крещения Господня установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно писанию, в тот момент на Христа сошёл Святой Дух в обличии голубя.
Как разъясняется в православной литературе, слово Навечерие означает преддверие церковного торжества. Второе его название – Сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской водой.
В сочельник, после литургии, в храмах совершается Великое освящение воды. Причем, водоосвящение происходит два раза – в Крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.
Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога». При этом читается молитва: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь». При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.
Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей. Поэтому, когда святая вода заканчивается, ее можно разбавить простой.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. Елена Полуян. В Православной церкви сегодня празднуют день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник.
В Сухумском Кафедральном соборе Всенощное бдение начнется сегодня, в 15:00. А завтра православные христиане отметят Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В 8:00 начнется исповедь, часы,
Божественная литургия, после которой будет совершен Чин великого освящения воды. В 13:00 начнется Таинство Святого Крещения. При этом отмечается, что желающим принять Таинство Крещения необходимо прийти в 12.40 и записаться, крещаемым и крестным нужно знать Символ Веры.
В храме Илии Пророка, в поселке Агудзера, сегодня также начнется вечернее Всенощное бдение. А завтра утром – Божественная литургия с Чином великого освящения воды.
В Храме Рождества Богородицы, в селе Адзюбжа, Чин великого освящения воды пройдет в ночь с 18.01 на 19.01 в 21:00.
В Храме свт. Николая Чудотворца, в селе Кутол, также в ночь с 18.01 на 19.01 в 22:00 пройдет Чин великого освящения воды.
Праздник Крещения Господня установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно писанию, в тот момент на Христа сошёл Святой Дух в обличии голубя.
Как разъясняется в православной литературе, слово Навечерие означает преддверие церковного торжества. Второе его название – Сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской водой.
В сочельник, после литургии, в храмах совершается Великое освящение воды. Причем, водоосвящение происходит два раза – в Крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.
Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога». При этом читается молитва: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь». При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.
Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей. Поэтому, когда святая вода заканчивается, ее можно разбавить простой.
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