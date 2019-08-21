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Кове: двусторонние отношения между Абхазией и Никарагуа развиваются, мы готовим ряд соглашений
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11:55, 23 Августа 2019
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альба Асусена Торрес-Мехия вручила министру иностранных дел РА Дауру Кове копии верительных грамот.
Сухум. 23 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. Министр иностранных дел РА Даур Кове встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес-Мехия.
Даур Кове поздравил Альбу Асусену Торрес-Мехия с началом ответственной миссии и назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа в Республике Абхазия. «Хочу отметить, что наши взаимоотношения с Республикой Никарагуа носят долгий и дружественный характер. Народ Абхазии помнит, как в сентябре 2008 года руководство и народ Никарагуа поддержали наше стремление к независимости. Руководством Никарагуа было принято мудрое и ответственное решение о признании независимости Абхазии. Мы с радостью говорим о том, что в сентябре будем отмечать 10-летие со дня установления дипломатических отношений между Абхазией и Никарагуа. Отношения между нашими странами развиваются, мы готовим ряд соглашений. Уверен, что назначение Вас на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа в Республике Абхазия придаст еще большую динамику в развитии двусторонних связей», - сказал Кове.
Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альба Асусена Торрес-Мехия выразила благодарность за прием и подчеркнула, что совместная работа должна продолжаться.
Альба Торрес Мехия вручила Дауру Кове копии верительных грамот.
Сухум. 23 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. Министр иностранных дел РА Даур Кове встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес-Мехия.
Даур Кове поздравил Альбу Асусену Торрес-Мехия с началом ответственной миссии и назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа в Республике Абхазия. «Хочу отметить, что наши взаимоотношения с Республикой Никарагуа носят долгий и дружественный характер. Народ Абхазии помнит, как в сентябре 2008 года руководство и народ Никарагуа поддержали наше стремление к независимости. Руководством Никарагуа было принято мудрое и ответственное решение о признании независимости Абхазии. Мы с радостью говорим о том, что в сентябре будем отмечать 10-летие со дня установления дипломатических отношений между Абхазией и Никарагуа. Отношения между нашими странами развиваются, мы готовим ряд соглашений. Уверен, что назначение Вас на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа в Республике Абхазия придаст еще большую динамику в развитии двусторонних связей», - сказал Кове.
Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альба Асусена Торрес-Мехия выразила благодарность за прием и подчеркнула, что совместная работа должна продолжаться.
Альба Торрес Мехия вручила Дауру Кове копии верительных грамот.
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