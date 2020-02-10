Кове: дипломатическая служба России может по праву гордиться своими дипломатами, для которых преданность профессии, патриотизм, всегда на первом месте

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии поздравил главу МИД России с Днем дипломатического работника.



Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по случаю празднования Дня дипломатического работника.



В ноте, в частности, говорится:



«Дипломатическая служба России может по праву гордиться своими дипломатами, для которых преданность профессии, патриотизм, всегда на первом месте.

Напряженная международная обстановка сегодня требует особой отдачи сил в отстаивании интересов Родины. Яркие дипломатические победы России имеют важное значение не только для Российской Федерации, но и в целом для сохранения мира и стабильности на международной арене.



Российская Федерация сегодня выступает инициатором проведения переговоров для поиска решений самых сложных вопросов. Все это свидетельствует о том, что именно российская дипломатия пользуется особым уважением среди международного сообщества.



Стратегические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией наполнены конкретным содержанием, приносящим пользу народам наших государств. Убежден, что сложившееся взаимодействие, в том числе и межведомственное, будет и впредь конструктивно развиваться.



В этот знаменательный день, уважаемый Сергей Викторович, позвольте пожелать Вам и всем российским дипломатам успехов в работе и благополучия!»



