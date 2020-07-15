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Координационный штаб: Продление режима ограничений на пересечение абхазо-российской границы носит временный характер

18:11, 21 Июля 2020
Координационный штаб: Продление режима ограничений на пересечение абхазо-российской границы носит временный характер
Абхазская сторона готова в любое время к снятию ограничений на абхазо-российской границе.

Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Продление режима ограничений на пересечение абхазо-российской границы носит временный характер. Об этом сообщает Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в Республике Абхазия благоприятная. За все время пандемии новой коронавирусной инфекции в стране было выявлено 38 случаев заболевания, 37 пациентов выздоровели, один скончался. За пять последних недель не зарегистрирован ни один факт заболевания.

Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Аслан Бжания обратился к правительству Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона.

Абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время. Однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной.

По информации Координационного штаба, в настоящее время в Москве проходят рабочие встречи министра иностранных дел РА Даура Кове с руководством уполномоченных органов власти России, по итогам которых ожидается прибытие в ближайшее время в Абхазию представителей Минздравоохранения РФ и Роспотребнадзора для выработки механизмов взаимодействия сторон в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения и аппарат главного санитарного врача Республики Абхазия ведут постоянные консультации с российскими коллегами.

Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 выражает надеждуна то, что граждане с пониманием отнесутся к данной ситуации.

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